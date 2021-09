Afrique: Le Forum d'Egypte pour la coopération internationale est un rassemblement exceptionnel

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat, a souligné que la première édition du Forum d'Egypte pour la coopération internationale et le financement dans le développement Egypt-ICF, qui se tiendra sous les auspices du président Abdel Fattah Al-Sissi les 8 et 9 septembre prochains constituait un rassemblement mondial exceptionnel.

Y prendront part des pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, des institutions de financement internationales, des partenaires de développement et des parties pertinentes des secteurs public et privé et de la société civile pour examiner le renforcement de l'action commune destinée à réaliser le développement durable, a indiqué Mme El-Machat, qui a précisé que ce forum jouerait un rôle efficace dans l'avenir des partenariats internationaux pour atteindre les objectifs de l'agenda des Nations unies de 2030.

Des organisations de l'ONU, un grand nombre d'institutions de financement internationales et régionales, en sus du secteur privé et des centres de recherche, de la société civile et des représentants des pays africains et de la région participeront au forum, ce qui renforce l'échange des vues sur les domaines de coopération internationale et du financement dans le développement, et permet d'élaborer une vision unifiée de l'avenir du financement de développement et de soutenir l'agenda de développement durable 2030, a-t-elle fait savoir.