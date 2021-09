Congo-Kinshasa: Mai-Ndombe - Bolokole Lombo veut devenir gouverneur

Jeune intellectuel et activiste des droits de l'homme, l'homme se porte candidat gouverneur dans la province de Mai-Ndombe, actuellement dirigée par intérim après la destitution de Paul Mputu.

La province de Mai-Ndombe s'apprête à élire un autre gouverneur depuis la destitution de Paul Mputu Boleilanga, le 21 juin dernier, par l'Assemblée provinciale. Le vice-gouverneur, Jak's Mbombaka Bokoso, assure l'intérim, étant chargé d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'organisation de l'élection du nouveau gouverneur et vice-gouverneur. Jeune intellectuel et activiste de droits de l'homme et de la démocratie ayant milité dans le mouvement citoyen Filimbi avec feu Rossy Mukendi, Mon Plaisir Bolokole Lombo exprime clairement son ambition de postuler au poste de gouverneur de cette province.

Pour lui, la jeunesse n'est pas du tout un frein au développement, bien au contraire, les jeunes doivent participer à la gestion du pays au niveau politique. « L'assertion qui dit que les jeunes n'ont pas de place dans l'univers politique et de développement est révolue. Depuis la création de la République, il y a toujours eu des jeunes qui ont accédé à des fonctions prestigieuses du pays. En dehors de Mzée Laurent Désiré Kabila, nous avons eu des présidents jeunes au pays, comme feu Mobutu qui a accédé au pouvoir en étant jeune. Le président de la République, Félix Tshisekedi, nous avons milité avec lui, il était encore jeune avec beaucoup d'énergie », a-t-il indiqué au cours d'une intervention dans la presse.

Et de souligner : Qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique, toutes les révolutions ont été conduites par des jeunes. Je définis la jeunesse comme un moment du développement où l'être a, à sa disposition, toute l'énergie, toutes les forces pour pouvoir influencer positivement ou négativement, cela dépendra de ce qu'il a appris. J'insiste beaucoup sur le civisme. Le problème, c'est au niveau du 'mind', du concept. Le civisme, c'est la qualité de l'éducation. Il est question de comprendre qui est jeune, son apport, son rôle dans la vie sociopolitique et développement, cerner tous ces concepts. Aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre ces concepts, on saura difficilement préciser ou situer la jeunesse dans le développement et dans la politique ».

Mon Plaisir Bolokole Lombo a fait remarquer : « On ne peut pas séparer le rajeunissement avec la venue de nouvelles figures. On ne peut écarter le rajeunissement avec la venue des jeunes, mais on peut parler de renouvellement avec la venue de nouvelles figures ».

Ingénieur technicien en électricité générale et en météorologie -option environnement-, Bolokole Lombo dispose aussi d'une maîtrise en évaluation de l'environnement. Activiste des droits de l'homme, il a été commandant dans plusieurs actions citoyennes de grande envergure à Kinshasa. Il a aussi fait office de directeur de campagne électorale d'un élu de Kinshasa et a travaillé comme assistant parlementaire à l'Assemblée nationale. Aussi se sent-il outillé pour briguer le poste de gouverneur de la province du Mai-Ndombe.