Congo-Brazzaville: Diversification économique - L'attractivité des départements fait l'objet d'une analyse

Réunis dans le cadre de la deuxième édition des Matinales de l'intelligence économique, des experts ont échangé sur les potentialités socioéconomiques des départements pouvant contribuer au développement économique national.

Placée sur le thème « Intelligence économique et attractivités départementales : « outils et méthodes », la deuxième édition organisée par l'Institut national d'intelligence stratégique (INIS) a permis aux participants d'ouvrir un débat sur la question de l'attractivité socioéconomique des différents départements, comment enrichir l'existant national en vue de renforcer leur attractivité, une initiative visant à présenter l'architecture d'un dynamisme territorial culturel, événementiel, économique, touristique à travers trois leviers, à savoir le développement de nouvelles synergies grâce à une dynamique collective forte, l'organisation et la promotion d'une offre de développement locale lisible et véhiculer une image aussi bien positive que partagée.

Selon Patrice Passy, président de l'Université des connaissances africaines, chef de projet « Les matinales de l'intelligence économique », la discussion entre experts sur les potentialités socioéconomiques des départements est une innovation ayant pour but de présenter une politique de marque territoriale, tout en s'appuyant sur un travail de fond en ce qui concerne la structuration de l'offre d'attractivité socioéconomique d'un département.

« Les matinales de l'intelligence économique sur l'attractivité économique de nos départements privilégient une approche essentiellement pragmatique : il ne s'agit pas de se livrer à une analyse systémique et de bâtir de nouvelles organisations, mais plutôt de dresser une image des expériences mondiales et des potentialités nationales afin de tracer quelques pistes pratiques financièrement réalistes de nature à améliorer en continu une situation, dans une logique d'offres de solutions innovantes et de co-construction », a expliqué Patrice Passy.

Lors de cette dexième édition, trois projets susceptibles de contribuer au développement économique des départements et d'enrichir l'existant national ont été présentés parmi lesquels celui qui consiste à planter des flamboyants à Kintélé, dans le but d'embellir et rendre plus attractif cette commune. Pour ce qui est du deuxième projet, il s'agit de mettre en avant les potentialités de la ville de Mossaka, située dans le département de la Cuvette, en vue de la rendre plus attractive.

S'agissant du troisième projet, dénommé « Mwana mboka », il consiste à faire une reconstitution historique du pays pendant la période précoloniale et pré-esclavage, afin de dynamiser davantage le tourisme dans la partie méridionale.

« L'intelligence économique est une nouvelle façon de regarder ces questions. Elle est aussi un vecteur puissant d'innovation sur toutes les questions en rapport avec la géostratégie, la géoéconomie, les innovations de rupture, l'innovation sociale, la cohésion sociale, la production des réponses endogènes face aux dynamiques africaines », a déclaré Patrice Passy.

A noter que l'organisation de ces matinales de l'intelligence économique par l'INIS a pour seul but d'enrichir l'existant national afin de mettre en lumière les nouveaux paradigmes, les dispositifs techniques et les solutions endogènes africaines. La troisième édition aura lieu en octobre prochain.