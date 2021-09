Madagascar: Opposition - Ravalo reprend les visites des » tsena «

3Elle multiplie les descentes sur terrain ces derniers temps. À cet effet, elle envisage d'organiser une manifestation samedi prochain à Antsirabe.

Après un long moment de silence, l'ancien président Marc Ravalomanana reprend les descentes sur le terrain. Hier, il a visité le marché d'Imerintsiatosika pour entretenir un contact direct avec la population locale. Le numéro Un de l'Empire Tiko a choisi le jour de la rentrée scolaire pour effectuer cette descente. Il a notamment pointé du doigt le manque de moyens des établissements scolaires publics et les difficultés rencontrées par les parents d'élèves en ce début d'année scolaire.

En tout cas, cette reprise a reflété la scission existant au sein de l'opposition en général et au niveau du Tiako i Madagasikara en particulier. En effet, contrairement aux précédentes descentes dans les » tsena « , aucune des grandes figures du parti n'a accompagné l'ancien locataire d'Iavoloha. L'on a assisté à l'absence remarquable et très remarquée des députés Hanitra Razafimanantsoa et Fidèle Razara Pierre. Ces derniers n'ont plus caché leur décision de quitter le navire après un désaccord avec l'ancien Chef d'Etat. Aucun leader du Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM) non plus n'a fait le déplacement à Imerintsiatosika hier.

Multiplier les déplacements. Seul le secrétaire général du parti, Rina Randriamasinoro, était aperçu aux côtés de Dada. En attendant une éventuelle réconciliation avec ses anciens compagnons de lutte, le président fondateur du Tiako i Madagasikara, qui envisage encore de briguer la magistrature suprême en 2023 malgré son âge, poursuit les préparatifs et multiplie les descentes sur le terrain. Aux dernières nouvelles, le Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara prévoit d'organiser une grande manifestation à Antsirabe le samedi 11 septembre prochain.

En effet, d'après les informations, les leaders de l'opposition envisagent de multiplier les déplacements dans les régions pour sensibiliser la population à propos des résolutions prises durant le congrès du RMDM qui s'est tenu au By Pass au mois de juillet dernier. Reste à savoir si pour cette campagne, l'opposition parviendra à obtenir le soutien et l'adhésion de la population de la Région Vakinankaratra.