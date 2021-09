Madagascar: CUA - Trois mois de formation pour devenir des femmes peintres

Depuis le début de cette semaine, la Commune Urbaine d'Antananarivo, à travers sa Direction des Arts, Culture et Vie Communautaire, s'adresse aux jeunes femmes de 21 à 28 ans. Cette campagne vise à offrir une formation portant sur les arts plastiques, à des femmes sans travail.

L'objectif de cette formation qui a débuté ce mardi est de faire de ces jeunes femmes des professeurs de peinture à l'issue de leur apprentissage. C'est Tiana Raparivo, le célèbre artiste plasticien, qui dirige les cours durant ce cursus d'une durée de 03 mois.

Un grand nombre de candidatures ont été enregistrées lors de ce premier regroupement à la bibliothèque municipale à Analakely. Rappelons que celles qui souhaitent encore participer à cette formation peuvent s'inscrire auprès du bureau de la Direction des Arts, Culture et Vie Communautaire de la CUA à Tsimbazaza. L'inscription est entièrement gratuite. Et une information utile, les cours auront lieu chaque semaine, le mardi et le vendredi.

Une Commune engagée. La commune urbaine d'Antananarivo démontre un réel engagement envers la promotion de l'art ces derniers temps. Après avoir soutenu diverses initiatives artistiques et des jeunes artistes de la capitale, notamment lors du festival d'Art Urbain, elle s'est aussi intéressée à l'apprentissage de la musique aux plus jeunes durant les vacances.

Là voilà, aujourd'hui qui se tourne une nouvelle fois vers les femmes avec cette formation sur les arts plastiques. L'art occupe depuis toujours une place importante à Antananarivo Renivohitra et la CUA est bien consciente que ce secteur a besoin d'un certain appui. Au rythme où vont les choses, la contribution municipale pour le rayonnement des talents de la capitale va encore se poursuivre pour un bon moment. Et c'est tout à l'honneur des artistes locaux et des habitants de la Ville des Mille qui n'en demandaient pas mieux.