Madagascar: Le début d'une nouvelle épopée du foot malgache

Les problèmes qui sont apparus ces derniers jours sont maintenant oubliés et c'est vers le match de nos Barea contre les Écureuils de ce soir que l'attention des supporters se tourne.

Le football a repris ses droits et la passion du ballon rond seule compte. C'est une équipe nationale motivée qui va monter sur le terrain à partir de 19h et les pensées de tous ceux qui espèrent la voir livrer un match plein l'accompagnent. On ne connaît pas encore le choix d'Eric Rabe, mais on sait que ceux qui monteront sur le terrain sauront porter haut les couleurs malgaches.

Les Barea sont depuis leur arrivée dans une bulle et ils ont bien été pris en main par leur coach. Ils sont entrés dans le vif du sujet durant ces deux jours. Ils sont presque tous professionnels et ils sont physiquement au point. Le travail entrepris sur le terrain est celui d'une coordination nécessaire entre des joueurs qui sont affûtés. Ils ont tous fait leur preuve et ils vont essayer de retrouver cette flamme qui a animé l'équipe durant la CAN 2018. Ils seront moralement supportés par les 10 000 personnes dans les tribunes du stade.

Cependant, le seul regret qu'on peut avoir, c'est cette limitation du nombre de spectateurs. Ces heureux privilégiés ne devraient pas bouder leur plaisir. Les nombreux autres supporters pourront suivre le match à la télévision ou en streaming. L'espoir de voir les Barea réaliser un exploit n'est pas vain car on sait qu'ils sont motivés. Un excellent résultat, c'est-à-dire une victoire ou à défaut un match nul, est réel.

Ce premier match n'est pas le plus difficile de leur tableau d'éliminatoire. Ils vont tout au long de cette journée se relaxer au maximum avant de se concentrer et d'écouter la causerie d'avant match de leur coach. Les supporters, quant à eux, vont compter les heures avant cette confrontation marquant le début d'une nouvelle épopée du football malgache.