Madagascar: Stade suprême

Un joyau. Vu d'Andohalo ou sur les hauteurs d'Antananarivo ou la nuit, le stade Barea qui sera inauguré samedi, trône au milieu de la ville comme un diamant sur serti dans une bague, majestueux, fier, imposant, étincelant. Rien à dire, c'est une lumière, au propre comme au figuré, pour la capitale plongée depuis longtemps dans les ténèbres de la pauvreté et résignée à ne voir que les montagnes d'or dur, les affres des rues détruites par l'usure, la monstruosité de l'anarchie et de l'incivisme à travers le vandalisme.

On n'a jamais imaginé qu'un stade, merveille architecturale, produit sublime de la création peut transformer l'image d'une ville. Jusqu'ici on n'a fait que rêver en voyant l'Allianz Arena de Munich, l'Allianz Riviera à Nice, le Parc Olympique à Lyon, le stade de Beijing, le stade de Wembley et on n'a jamais cru que le rêve allait devenir un jour réalité. On est d'accord, un stade ne pourra pas réduire le prix des PPN, n'apportera pas une solution au kere, ne créera pas d'emploi, n'éradiquera pas l'insécurité, alors pourquoi tous les pays du monde en construisent?

Et les Barea auront l'occasion de jouer dans les plus beaux stades du monde s'ils se qualifient pour le Mondial 2022 au Qatar. Déjà jouer ce soir à Mahamasina dans un cadre féerique semble irréel alors qu'il y a seulement deux ans ils ont joué l'Ethiopie sur un champ de patates dans un cadre qui n'avait rien à envier au terrain d'un district.

Mahamasina a subi pendant soixante ans le mépris des dirigeants successifs envers le sport tout comme les sportifs d'ailleurs. Si maintenant l'État en fait sa priorité où est le mal?

Pendant plus d'un demi siècle on a priorisé d'autres domaines jugés plus importants mais cela n'a pas empêché la pauvreté de s'enliser. Il est révolu le temps où considérait le sport comme un accessoire de l'existence humaine, il suffit de voir l'argent brassé dans le mercato du football ou du basketball américain pour comprendre que l'économie du sport est passée à un autre stade.

Des joueurs des Barea ont eu leur salut social grâce au football. Désormais avec l'attention que l'État prête au sport en général et au football en particulier, leur nombre va certainement se multiplier. Oui, le sport est un domaine qui peut nourrir son homme comme le médecin, l'enseignant, l'ingénieur, le magistrat, l'inspecteur des douanes ou des impôts.

À seule grande différence que le sportif n'est pas corrompu. Le sport a toujours été une école des valeurs alors que certains domaines se sont transformés en institut de voleurs.