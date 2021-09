Madagascar/Cameroun: Stade Barea - Samuel Eto'o en guest star

Invité de marque. C'est l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps qui a débarqué à l'aéroport d'Ivato, hier. Le palmarès de Samuel Eto'o le précède.

Le multiple Ballon d'Or africain, vainqueur de la CAN et de la Ligue des Champions de l'UEFA, est de passage à Madagascar pour la deuxième fois, après novembre 2019. À l'époque, il avait accompagné les présidents de la FIFA et de la CAF. Cette fois-ci, il vient pour assister à l'ouverture officielle du stade Barea, au match Madagascar # Bénin, ainsi qu'à l'inauguration populaire de l'enceinte.

La star camerounaise a tenu à témoigner sa reconnaissance envers le Président de la République : « Au nom de toute l'Afrique, merci Président de s'investir dans la construction d'infrastructures sportives de cette qualité ». Eto'o a joué dans les plus belles enceintes d'Europe. Il a notamment joué au Camp Nou et au Santiago Bernabeu, deux des plus beaux stades du monde, quand il évoluait en Espagne.

Il dispose donc de l'expérience nécessaire pour faire un point de comparaison. Et il a lancé une phrase pleine de fierté à ce sujet : « Avec ce genre de stade, l'Afrique n'a plus à envier l'Europe ».

« Je suis chez moi »

L'ancien coéquipier de Messi et de Ronaldinho au FC Barcelone a évoqué les avantages de posséder de telles installations : « Avant, le manque d'infrastructures pouvait constituer une barrière. Maintenant, vous disposez des moyens pour aller loin. Vous pouvez rêver de Mondial ».

Il a enchaîné avec un message à destination des Barea, qui visent justement une première qualification pour le sommet planétaire: « Ma présence confirme déjà mon soutien ». Puis, il a appuyé sur la particularité de jouer en sélection : « Il n'y a rien de plus beau que de jouer pour son pays ». Durant son allocution face à la presse, il a également sorti à deux reprises l'expression « je suis chez moi ». Une manière de dire qu'il se considère comme un citoyen de l'Afrique toute entière.

Eto'o sera présent à Mahamasina, ce jeudi. Il sera également de la partie, ce samedi. « J'ai hâte d'être à demain (ndlr : aujourd'hui). Je souhaite que la jeunesse sportive profite de ce beau moment », s'est-il exclamé.