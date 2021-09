Madagascar: Football / Mondial 2022 - Les Barea en quête d'efficacité offensive

Après une série de cinq matches sans victoire, la sélection malgache doit stopper l'hémorragie. La réussite passe par une meilleure efficacité devant le but.

La dernière victoire des Barea remonte à novembre 2019. Depuis, ils ont littéralement pris l'eau. Trois défaites et deux nuls sur les cinq matches suivants, officiels et amicaux confondus. La crise de résultat s'illustre par le manque d'efficacité offensive. Trois buts inscrits pour neuf encaissés, le bilan est nettement négatif.

Ce jeudi soir, les Barea chercheront à retrouver la réussite qui les fuit depuis deux ans. Que ce soit Amada, le dernier buteur en date, Rayan, l'homme en forme du moment ou l'un des nombreux attaquants de l'effectif, peu importe qui marquera. Mais il faudra marquer à tout prix. Il faudra se découvrir. De sorte à effacer la désillusion de mars dernier à Barikadimy. Face au Niger lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, Madagascar avait besoin d'un petit but. Mais celui-ci n'est jamais arrivé. Et la suite, on la connaît.

Alors, qu'est-ce qu'Éric Rabesandratana concocte comme onze de départ et comme schéma tactique ? Et ce, sachant qu'on repart avec quasiment les mêmes joueurs qu'avant. Qui seront alignés sur le front ? S'il décide de former un trident, Carolus, Voavy Paulin et Hakim sont les plus pressentis. On n'est pas à l'abri d'une surprise non plus, vu le nombre d'alternatives au sein de l'effectif.

Meneur

4-4-2, 4-3-3 ou 4-2-3-1, dans quel registre les Barea évolueront-ils ? Rabe peut notamment composer avec un milieu à trois Amada-Rayan-Anicet. Et ce, s'il juge que l'ancien joueur du Ludogorets est apte à débuter. Dafé, Dax ou Hery Bastien pourraient aussi avoir leur chance. Cette solution consisterait alors à intégrer un meneur, capable d'orienter le jeu et de gérer le tempo du match. Ce qui avait fait défaut auparavant.

La seule certitude aujourd'hui, c'est que le style de jeu imprimé par le nouveau patron des Barea, est bel et bien tourné vers l'avant. Les nombreuses oppositions organisées lors du stage du mois de juin, ont permis d'en avoir un aperçu. De bon augure donc pour la quête qui attend la sélection.

Attention cependant, à trop vouloir se projeter, on risque de manquer de vigilance. Les Écureuils viennent avec la ferme intention de gagner. Sérieux et ambitieux, ils peuvent causer des problèmes aux Barea. « Le Bénin est une équipe forte, qu'il ne faut pas sous-estimer un seul instant », prévient Voavy Paulin. La charnière centrale est prévenue. Bapasy Fontaine et Mamy Gervais sont en balance dans cette charnière, qui devraient être entourés de Métanire et Mombris, ou éventuellement de Lapoussin et Sylvio.