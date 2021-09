Algérie: Championnat d'Afrique de Tennis de table (par équipes) - L'Algérie passe en quarts de finale

Accra — Le tennis de table algérien par équipes s'est qualifié pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique qui a débuté, mercredi à Yaoundé, avec la participation d'environ 94 pongistes (messieurs et dames), et affronte le Ghana, jeudi soir, pour une place en demie.

Composée de Larbi Bouriah, Mohamed Sofiane Boudjadja et Sami Karouf, l'équipe algérienne a terminé en tête du groupe D avec 6 points, récoltés de trois succès face à la Tunisie (3-2), l'Ouganda (3-0) et Djibouti (3-0/par forfait). La seconde position du groupe est revenue aux Tunisiens.

En quart de finale, l'équipe algérienne sera opposée au Ghana, second du groupe B avec 3 pts, derrière l'Egypte, leader avec 4 points et qui affrontera la Tunisie. Les deux autres quarts de finale mettront aux prises, d'un côté, le Cameroun, second du groupe (C) au Nigeria, leader de son groupe (A) et de l'autre le Togo (1er du groupe C) à la Côte d'Ivoire, seconde du groupe A).

Chez les dames, l'équipe algérienne composée de Lynda Loghraibi, Katia Kessaci et Hiba Feredj occupe provisoirement la 3e position avec 5 points dans le groupe B. Les Algériennes ont réalisé deux succès face au Kenya et l'Ouganda (3-0) contre une défaite devant la Tunisie (3-1), leader provisoire du groupe. Le match de la sélection algérienne face au Nigeria (2e avec 6 pts) est décisif pour désigner l'équipe qui va accompagner la Tunisie en demi-finale.

Dans l'autre groupe, l'Egypte et Maurice sont qualifiées pour les demi-finales, prévues jeudi en soirée.

Pour rappel, l'Algérie participe au rendez-vous de Yaoundé avec une sélection de quatre pongistes dames et cinq messieurs, engagés par équipes (messieurs et dames), en simple (messieurs et dames), double (messieurs et dames) et au double mixte.

Les joueurs et joueuses sélectionnés sont: Idir Khourta, Larbi Bouriah, Mohamed Sofiane Boudjadja, Sami Karouf et Abdelbasset Chaichi (messieurs), et Lynda Loghraibi, Katia Kessaci, Hiba Feredj et Nouari Widad (dames).

Les pongistes algériens seront également engagés en double dames avec les paires Lynda Loghraibi/Katia Kessaci et Hiba Feredj/Nouari Widad, et en double messieurs, avec (Mohamed Sofiane Boudjadja/Sami Karouf et Larbi Bouriah/ Idir Khourta), alors qu'en double mixte, l'Algérie participera avec les duos (Lynda Loghraibi/Sami Karouf, Hiba Feredj/Mohamed Sofiane Boudjadja et Katia Kessaci/Larbi Bouriah.

Outre l'Algérie, le rendez-vous de Yaoundé enregistre chez les messieurs, la participation des athlètes de Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, Egypte, Tunisie, Ghana, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Togo et Ouganda, alors qu'en dames les pays engagés sont: Algérie, Congo Brazzaville, Cameroun, Egypte, Tunisie, Kenya, Maurice, Nigeria, Afrique du Sud et Ouganda.