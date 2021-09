Gabon: PK 15-Owendo - Bientôt une route de péage

Un contrat pour la construction d'une voie de « péage » reliant le Pk 15 au Port d'Owendo, a été signé mercredi dernier entre le gouvernement et la Société d'aménagement du Grand Libreville. Cette voie de péage viendrait concentrer la circulation des poids lourds, en provenance de l'intérieur du pays vers le Port d'Owendo et vice-versa, sur une même voie et ainsi limité les accidents que ce dernier pourrait occasionner sur la voie expresse.

C'est donc pour contourner le trafic de la voie expresse du grand Libreville qui est de plus en plus danse que la route de péage Pk 15-Owendo sera mise en place, et ce, pour les véhicules poids lourd. Selon le Ministre des Travaux publics, co-singataire du contrat, cette voie sera longue de 17km et le péage, installé à mi-chemin, servira à garantir l'entretien de ladite voie.

Encore assez méconnues des Gabonais, les routes de péages sont des voies dont l'utilisation est accréditée par l'acquittement d'un droit de passage. Ce droit de passage sert pour la plupart du temps, à investir sur un autre projet du genre et à l'entretien de ladite voie.

Pour l'heure, aucune date n'a été fixée quant au début des travaux et encore moins sur le coût de ces derniers.