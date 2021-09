Afrique de l'Ouest: Eliminatoires Mondial 2022 (Zone Afrique) - Tout savoir sur le derby ouest africain entre le Niger et le Burkina Faso

Ce jeudi 2 septembre 2021 à partir de 16H GMT, le Niger affronte l'équipe du Burkina Faso à Marrakech, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022 zone Afrique (Groupe A). Un match entre deux nations issues de la Zone UFOA.

Le match Niger-Burkina de ce jeudi sera une confrontation entre deux nations de l'Afrique de l'Ouest. Les deux équipes, logées dans le groupe A avec l'Algérie, le champion d'Afrique en titre, et le Djibouti, se battront pour atteindre ce challenge international qu'est la Coupe du Monde. Découvrons ensemble les contours de ce match avec les statistiques des deux équipes, les joueurs clés, etc.

L'historique des rencontres Niger-Burkina Faso

C'est le 10 janvier 2013 que nigériens et burkinabè se rencontrent pour la première fois lors d'un match amical. Et les équipes s'étaient quittées sur un score nul de 0-0. Le second match, toujours en 2013, cette fois-ci en mars et comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2014, a vu la victoire sanglante du Burkina sur le score de 4-0. Mais la dernière confrontation entre les deux équipes a été à l'avantage du Niger sur le score de 2-1. C'était lors du 1er tour de la CAN 2019. En somme, sur six matchs disputés, le Burkina compte 3 victoires, et 2 pour le Niger, avec un match nul.

Les joueurs clés

L'attaquant Zakari Junior Lambo est le véritable fer de lance de cette équipe nigérienne encore en construction. Evoluant en Belgique (National 1) dans le club de Knokke, ce jeune buteur de 19 ans est en train de prendre du volume au sein de la formation du Niger. En aout dernier, il a inscrit un but face au Soudan lors d'un match amical. Malheureusement le Niger avait perdu 2-1. Quant au Burkina Faso, les dangers peuvent venir de partout. Le danger numéro 1 se nomme Lassina Traoré, l'attaquant du Shakhtar Doneskt. Pour sécuriser la défense, le solide Issoufou Dayo sera à suivre aussi. Comme quoi à presque toutes les lignes, les burkinabè ont des hommes pour faire la différence.

Une équipe du Burkina entre absences et blessés

Des joueurs cadres tels que Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba, Nasser Djiba, blessés, seront absents du côté du Burkina. Aussi le Burkina fera sans son capitaine emblématique, Charles Kaboré, et sans des garçons tels qu'Alain Traoré, Yacouba Coulibaly, Yacouba Songné, Roland Sanou et Dylan Ouedraogo.

Les arbitres de la rencontre

Seront les officiels de ce match, Samuel Uwikunda (arbitre central), Ambroise Hakizmana (1er assistant), Dieudonné Mutuyimama (2e assistant), Louis Hakizmana (4e arbitre).