Cote d'Ivoire: Normalisation de la FIF - Mme Dao Gabala Mariam annonce la passation de charges en décembre 2021

Les nuages se dissipent sur les conflits qui ont miné la Fédération ivoirienne de football et amené la Fifa à intervenir en mettant en place le 14 janvier 2021 un Comité de normalisation. « Les processus de révision des statuts est en cours et s'articule autour de quatre étapes dont une destinée à l'appropriation des nouveaux textes par les clubs », a indiqué le mercredi 1er septembre 2021, à Abidjan-Plateau, Mme Dao Gabala Mariam, président du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (Cn-Fif). Avant d'annoncer que la passation de charges aura lieu en décembre 2021.

A cette date, le Comité aura atteint la mission à lui assignée dans une vision qui doit conduire l'ensemble des acteurs du football ivoirien à « bâtir une fédération forte, citoyenne et responsable ». Et ce, dira Mme Dao Gabala, pour attirer ses acteurs et partenaires dans le but de positionner le football ivoirien aux sommets continental et mondial. Pour ce deuxième rendez-vous, dressant le bilan des actions du Cn-Fif après six mois d'exercice, elle a affirmé que la normalisation se réalise sur des principes et des valeurs. Ce qui, à l'en croire, cause actuellement des grincements de dents.

Faisant sienne, dans le cadre de sa mission, la transparence, la responsabilité citoyenne et le professionnalisme, des valeurs que le Cn-Fif s'est imposé, elle a indiqué que le Comité a enregistré des résultats positifs. Elle s'est réjouie d'une double légitimation du Cn-Fif liée à la présence de la Fifa et de la Caf à ses côtés. Et surtout de la radiation des affaires introduites au Tribunal arbitrage du sport (Tas) par l'ex-comité exécutif. Et d'ajouter que la normalisation ne souffre d'aucune contestation des clubs.

Bilan du Cn-Fif

A propos du bilan, Mme Dao Gabala Mariame a affirmé que la « normalisation se passe et se déroule très bien... ». Et qu'elle se réalise sur des principes. Plus précise, elle a soutenu : « Sur le plan de la gestion des affaires footballistiques, les différents championnats ont démarré et certains se sont achevés. Ce sont notamment le championnat de ligue 1 avec le sacre de l'Asec Mimosas, championne de Côte d'Ivoire ; le championnat de football féminin avec le couronnement de l'Africa Sports championne de Côte d'Ivoire ». Par ailleurs, elle a souligné que les autres championnats se poursuivent. Il s'agit du championnat de ligue 2 et celui de la D3 qui est en cours.

Egalement, elle a noté des résultats positifs au niveau de la gestion de l'équipe nationale de Football. Tout comme les rétablissement d'un partenariat « sain » avec la Fifa, la Caf et le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie Sportive.

Dans le cadre du processus de révision des statuts et du code électoral de la Fif, elle annoncé que les travaux qui sont bien avancés se sont déroulés dans un cadre participatif et inclusif. « Les nouveaux statuts ont des orientations qui vont élargir la base démocratique de la Fédération ivoirienne de football (...) Les organes juridictionnelles et les commissions seront indépendantes », a-t-elle révélé.

Dans sa démarche, elle a indiqué que le Cn-Fif a invité les clubs à proposer les orientations qu'ils souhaitent voir apparaitre dans les nouveaux textes. S'agissant de la professionnalisation des clubs, le Comité de normalisation les a incités à se mettre en règle avec leurs statuts.

Une Assemblée générale ordinaire, le 18 septembre 2021

Pour cette Assemblée générale ordinaire (Ago), prévue le 18 septembre 2021, à la salle de conférence du ministère d'Etat, ministère des Affaires Etrangères, à Abidjan-Plateau, la présidente du Cn-Fif, a fait savoir qu'elle va statuer sur l'activité de la Fédération sur l'année 2020. « L' Ago sera l'occasion de rassembler tous les membres de la Fif et de dresser le bilan sur une année qui a été particulièrement difficile à cause de la pandémie à Coronavirus où toutes les activités ont été mises en berne », a-t-elle fait remarquer. Pour cette rencontre, Mme Dao Gabala a affirmé que les clubs qui ne seront pas en règle n'auront pas accès à la salle.

« L'Africa Sports doit s'en prendre à lui-même »

Revenant sur la mise sous normalisation de l'Africa Sports section Football, sans langue de bois, elle affirmé que cela était nécessaire. « Elle était nécessaire. Contrairement aux groupements d'intérêt, l'Africa Sports est un membre affilié à la fédération dont la participation aux compétitions était importante. Il fallait agir puisqu'on avait plusieurs entités qui n'arrivaient à s'entendre », a indiqué Mme Dao Gabala. Et de marteler : « Si l'Africa Sports est descendu en 2ème division, c'est la faute à ce club », a-t-elle soutenu. Et de préciser : « Nous leur avons dit au début du Championnat de se mettre ensemble et qu'on ne veut voir qu'une seule équipe de l'Africa Sports. On ne veut ni une équipe de Vagba, ni une équipe de Bahi. Pour nous, c'était un moyen de les amener à s'entendre et à être ensemble. Cela n'a pas marché. Les équipes ne s'entrainaient pas ensemble. Et vous avez vu que les joueurs s'en prenaient au Comité de normalisation pour payer leur salaire. Alors qu'on a rien avoir là-dedans. Ce n'est pas nous qui avons créé l'Africa Sports. Ce n'est pas à nous de payer les salaires. Et cette situation du Club vert et rouge s'est exportée sur le terrain. Si l'Africa sports est en 2ème division, les joueurs auraient dû jouer comme il fallait au lieu d'aller faire les palabres des autres (...) La décision de la normalisation est venue au moment où nous nous sommes rendus compte ça n'allait pas ».

A noter que le Comité de normalisation de la Fif a dressé son premier bilan, le 3 avril 2021.