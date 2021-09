Congo-Kinshasa: Ça passe ou ça casse !

Les pères spirituels ne parviennent toujours pas à se laisser guider par le Saint-Esprit pour désigner l'oiseau rare devant piloter la Centrale électorale. Christophe Mboso ne sait plus à quel saint se vouer.

Il fait des va-et-vient chez le Speaker du Sénat, Modeste Bahati. C'est déjà leur troisième tête-à-tête d'affilé. Que mijotent ces deux vieux loups de la politique zaïro-congolaise ?

Certains pensent que des méthodes tant décriés sont mises à contribution pour «imposer» Dénis Kadima comme successeur de Corneille Nangaa et les autres membres de la CENI. Parmi ces méthodes ou vieilles recettes, il y a naturellement le débauchage et le dédoublement des partis ou regroupements politiques. Au vu de leur gloutonnerie à la mode sur la scène politique, certains politiciens issus des rangs du FCC de Kabila, de l'UNC de Kamerhe, de Lamuka aile Fayulu-Muzito de même que des partisans de Katumbi vont sans nul doute mordre à l'hameçon.

Comment faire avaler cette pilule à l'opinion ? C'est certainement la question lancinante que se posent les membres de la commission dite paritaire Mbata dans les couloirs du Palais du Peuple. D'où, ce retard inexpliqué pour convoquer une séance plénière d'entérinement de nouveaux animateurs de la CENI. Forcing ou consensus ? Les présidents de deux Chambres du Parlement tergiversent.

Les jours passent. Et nul n'est en mesure d'affirmer que les élections générales auront bel et bien lieu en 2023. Le glissement se dessine. La CENI pas encore renouvelée, absence de calendrier électoral, fichier électoral non mis à jour, incertitude quant aux sources de financement du processus, etc. ne font que planter le décor d'un crash électoral.

La frange radicale de l'opposition incarnée par le tandem Fayulu-Muzito annonce des marches à travers le pays le 15 septembre prochain, jour prévu pour la rentrée parlementaire. Des rixes se profilent donc en vue de barrer la route à une quelconque parodie électorale. Côté Union Sacrée de la Nation, l'on se dit certainement : «ça passe ou ça casse!»

Catholiques et Protestants qui pilotent la Sous-composante Confessions religieuses veulent à tout prix rencontrer Félix Tshisekedi pour lui faire voir le parallélisme de forme. Autrement dit, Dénis Kadima - Ronsard Malonda c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Le Président de la République restera-t-il logique à lui-même ou va-t-il opérer lui aussi un forcing comme certains membres de son camp politique. Le dialogue inclusif entre acteurs majeurs reste peut-être la seule issue pacifique à ce bras-de-fer. Wait and see.