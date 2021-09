Congo-Brazzaville: Médias - Kellé se dote d'une radio communautaire

La chaîne communautaire, "Kellé Mvema", a été mise en service le week-end dernier. La station consacre la plus grande partie de ses programmes à l'éducation, à la sensibilisation de la population à la préservation de l'environnement et à la lutte contre le coronavirus.

La radio "Kellé Mvema, la voix de l'ouest" est un don du député de la localité de Kellé, Thierry Hobié. Elle émet de Kellé centre, chef-lieu du district, ville située à l'est du département de la Cuvette-ouest, à la frontière du Gabon. Dirigée par Rostand Sametone Ondendet, la station communautaire émet sur un rayon élargi qui couvre l'ensemble des six districts du département, à savoir Ewo, Okoyo, Mbama, Etoumbi, Mbomo et Kellé d'où elle est installée.

La radio consacre l'essentiel de sa grille des programmes à l'éducation de la population au civisme, au respect des biens publics, de l'autorité de l'Etat ainsi qu'à la culture du vivre-ensemble. Mais "Kellé Mvema, la voix de l'ouest" met plus l'accent sur l'éducation de la population à la préservation de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Le district de Kellé étant couvert de forêts, les journalistes et animateurs qui y prestent vont produire des émissions devront sensibiliser les habitants aux conséquences des changements climatiques.

Un phénomène qui menace la planète mais causé, entre autres, par la destruction de l'environnement. La radio sensibilise aussi au coronavirus, une pandémie qui frappe durement le monde depuis fin 2019 et dont le Congo a déjà enregistré une centaine de morts. La chaîne communautaire sera donc l'un des principaux canaux pour exhorter la population au respect des gestes barrières et à se faire vacciner.

« La radio Kellé Mvéma a des objectifs bien précis. Ils visent à sensibiliser la population au respect de l'environnement, à l'usage des gestes barrières afin d'éviter la propagation du coronavirus dans le district. Elle permettra aussi d'inciter les habitants à la pratique de l'agriculture, conformément aux instructions du chef de l'Etat », a indiqué Thierry Hobié.

Le député a inauguré la radio locale lors de sa descente parlementaire. L'occasion lui a permis de faire le point de la deuxième session ordinaire administrative, clôturée le 13 août dernier, à ses mandants. Une session dominée par l'adoption de la loi de finances 2021 rectificative dont le budget est arrêté à plus de 1670 milliards F CFA. Pour boucler sa descente, Thierry Hobié a fait un don de médicaments pharmaceutiques à l'hôpital de la localité.