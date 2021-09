Congo-Brazzaville: Pollution des rivières Kasaï et Tshikapa - Des médicaments pour la population victime

Une délégation du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, conduite par le conseiller chargé des partenariats, Dr Julien Ntaongo A Lendi, séjourne depuis le 1er septembre dans la province du Kasaï, en vue de réconforter les victimes de la pollution et leur apporter de l'assistance.

Le ministère en charge de la Santé publique a déployé une cargaison de quarante tonnes contenant des médicaments anti- diarrhéiques, des appareils et autres produits médicaux ainsi que des dépuratifs afin d'assurer la prise en charge des victimes. La cérémonie officielle de remise de ce don du gouvernement central s'est déroulée le même1er septembre, à l'Hôpital général de référence de Tshikapa, où le représentant du ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention a donné à titre symbolique quelques cartons de médicaments et produits purifiants d'eau au ministre provincial des Finances, Me Hubert Ngulandjoko. "Nous sommes venus, au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, dans le cadre de l'assistance humanitaire aux personnes qui ont été victimes des pollutions des rivières Kasaï et Tshikapa. Nous avons apporté ce lot composé des médicaments contre les intoxications, des anti-diarrhéiques, des intrants médicaux contre le paludisme, des bâches pour servir des tentes ainsi que des gels hydro alcooliques et masques pour lutter contre la covid-19 ", a précisé le chef de la délégation, le Dr Julien Ntaongo.

Dans le lot, l'on retrouve également des bladers (mini-citernes) et des purifiants pour créer des points d'eau mobile afin de permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable et d'éviter de consommer celle qui est contaminée. Donc, au-delà des quarante tonnes de médicaments, il y a également un projet d'urgence de construction des forages d'eau dans les coins touchés.

Sensibilisation à la lutte contre la covid-19

Outre l'assistance en médicaments apportée à la population victime de pollution des rivières de Kasaï et Tshikapa, la délégation du ministère de la Santé a saisi cette occasion pour sensibiliser la communauté aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la covid -19 qui n'a pas épargné la ville de Tshikapa. Les émissaires du ministre national de la Santé ont donc pris langue avec les autorités politico-sanitaires sur les stratégies de riposte à la pandémie ; l'observation stricte des gestes barrières, l'acceptation par la population de l'existence de la coronavirus dans cette province, etc.

Par ailleurs, le conseiller Julien Ntaongo en a profité pour annoncer que le Kasaï a été aligné sur la liste des provinces qui vont bénéficier prochainement de quelques ambulances afin de renforcer leur mobilité en termes de services et de prise en charge des patients.Très ému, le ministre provincial des Finances, assurantl'intérim de son collègue de la Santé , a remercié le président de la République pour avoir mobilisé cette assistance.

" Nous remercions le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas hésité à déployer cette importante assistance. Notre gratitude va aussi au gouvernement central en général et en particulier au ministère de la Santé publique. C'est un sentiment de satisfaction, car personne ne s'y attendait. C'est depuis le 15 juillet 2021 que la province a été plongée dans cette situation désastreuse. Le gouvernement provincial étant le prolongement du gouvernement national a mené de lobbying. Ce lot de produits médicaux constitue le résultat palpable", a indiqué le ministre provincial des Finances. Il a assuré que le gouvernorat et ses services de santé vont élaborer un plan de distribution afin que ces médicaments arrivent rapidement aux sinistrés.

Quant à la covid -19 qui secoue également sa province, Hubert Ngulandjoko a salué la bonne volonté du gouvernement central qui vient encore de renforcer la politique sanitaire à travers le don des gels hydro alcooliques et des masques pour prémunir la population de Tshikapa contre la pandémie.

« C'est pour la première fois que notre province reçoive un soutien de quarante tonnes de produits médicaux de la part du gouvernement central. Ce geste prouve que la vision du chef de l'Etat, fondée sur son projet de société "Le peuple d'abord" , est une réalité surtout en matière de la couverture santé universelle. Cet appui du gouvernement central confirme combien le président de la République et l'ensemble du gouvernement national portent à cœur la population du Kasaï », a-t-il renchéri.

Signalons que cette mission de solidarité humanitaire va se poursuivre dans toutes les provinces impactées par cette contamination. Sur le plan sanitaire, des centaines de personnes auraient contracté la diarrhée suite à l'absorption de l'eau contaminée. Treize sur dix-huit zones de santé de la province du Kasaï ont été affectées et plus de neuf cent cinquante mille personnes exposées. Plus de deux morts sont déjà enregistrés suite au déversement des déchets toxiques dans les rivières Tshikapa et Kasaï. Cette pollution a été provoquée par la fuite d'un barrage de résidus miniers, utilisé par une firme angolaise sur un affluent qui se déverse sur les rivières congolaises.