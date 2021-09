Congo-Brazzaville: Mobile film festival - La 17e édition axée sur la protection de l'environnement

Les cinéastes congolais et même ceux d'ailleurs, intéressés par l'appel à candidature lancé par le Mobile film festival jusqu'au 12 octobre, peuvent encore envoyer gratuitement et uniquement en ligne leurs candidatures.

Après deux éditions consacrées à la protection de l'environnement, le sujet est à nouveau au cœur du Mobile Film Festival pour sa 17e édition organisée en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement, ainsi que le soutien de plusieurs ONG et organismes internationaux engagés en faveur de l'environnement.

Les réalisatrices et réalisateurs du monde entier sont invités à réfléchir et créer des films puissants, militants et novateurs, en lien avec le thème de cette année, à savoir « Faire la paix avec la nature ». Comme tous les ans, le principe du Mobile film festival est simple et reste le même : un mobile, une minute, un film. A travers son format créatif et très court, l'événement se veut entièrement digital, afin de toucher le public le plus large possible.

A en croire l'organisation du festival, « le choix du smartphone permet de supprimer toutes les contraintes économiques pour que chacun puisse participer dans les mêmes conditions. L'utilisation d'une même technologie par tous les participants, et de surcroît abordable, confère au festival un caractère démocratique et égalitaire à l'échelle mondiale ! En couplant au format très sélectif une minute, nous espérons découvrir les meilleurs talents ».

La particularité de cette 17e édition est que Mobile film festival s'associera à deux actions majeures des Nations unies d'ici peu. D'une part, la Semaine mondiale des objectifs de développement durable prévue du 17 au 28 septembre durant laquelle le festival se positionne comme un événement officiel, et d'autre part, la COP26 à Glasgow, en Ecosse au Royaume-Uni, du 31 octobre au 12 novembre, où la sélection officielle d'une cinquantaine de films sera présentée.

L'objectif de ce rendez-vous, lancé en 2005, est donc de faire découvrir de jeunes réalisateurs en devenir, de les aider à créer des opportunités, de leur donner de la visibilité à l'échelle internationale et de les accompagner dans leur professionnalisation grâce à l'octroi de bourses d'aide à la production.

Notons que pour cette année, le Mobile film festival décernera dix prix, sous la forme de bourses d'aide à la création, pour un total d'environ 26 700 euros. Ces bourses permettront aux lauréats de réaliser un court métrage avec des moyens professionnels et l'accompagnement d'un producteur. Les prix seront remis le 7 décembre par un jury composé de personnalités du monde du cinéma et de la culture, engagées sur les questions environnementales. La date de la remise de prix pourra être changée en cas d'imprévu lié à la pandémie de covid-19.