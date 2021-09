Sénégal: Développement local - Diel-Mbam à l'heure de l'aquaculture en eau salée

Les populations de Diel-Mbam, une localité du Gandiolais située à une vingtaine de kilomètres de Saint Louis, se sont reconverties dans l'aquaculture en eau salée depuis mars dernier. Mobilisés derrière Ameth Sène Diagne, un fils du terroir et acteur du développement local, les pêcheurs de ce village arrivent à capturer tous les jours de grosses pièces de carpes de la cage aménagée par ce promoteur à l'embouchure du fleuve. Cette installation, facilitée par l'Ong « Le Partenariat », est devenue une véritable écloserie et continue de libérer des alevins et autres poissons juvéniles dans la nature afin d'accroître la pêche...

SAINT-LOUIS - Le village de Diel-Mbam est devenu un grand centre d'affaires où les femmes, très entreprenantes, ont déjà maîtrisé les techniques de l'ostréiculture. Elles exploitent une grande quantité d'huîtres de la mangrove. La commercialisation de ce produit fort prisé par les habitants de Saint-Louis et les milliers de touristes et autres visiteurs permet souvent à ces femmes de réaliser de bons chiffres d'affaires. Les ressources financières tirées de l'aquaculture en eau salée permettent aux hommes de mieux gérer les foyers avec ces braves femmes qui n'hésitent pas à se ceindre les reins pour capturer, acheter, vendre ou revendre des produits halieutiques issus de la transformation des huîtres, des crevettes et autres espèces marines. Ce samedi 28 août 2021, il fait 17h. Autour du village de Diel-Mbam, le soleil se couche en gardant sa lumière à travers les rameaux. Différentes espèces végétales défilent sous nos yeux. Des eucalyptus et autres végétaux géants ne passent pas inaperçus. Lorsque le vent imite la houle, nous avons l'impression de les entendre murmurer, roucouler et parfois même gronder le passant. Nous avons l'impression navrante d'être parachuté sur une terre qui s'étend à l'infini. Dans ce milieu, on se perd facilement, d'autant plus qu'on n'arrive pas à mesurer ce gigantisme qui nous rappelle que l'homme est entre l'infiniment grand et l'infiniment petit.

Entre Keur Barka, Bountou Ndour, Mbambara et Diel-Mbam, nos pensées vagabondent entre les hêtres pourpres installés en gradins sur des pentes abruptes des collines. Nous sommes impressionnés par cette bibliothèque d'arbustes qui égaient l'atmosphère. On voit partout briller, dans les profondeurs, la même chair d'argile qui se déchire au gré du vent et des intempéries. Dans cette nature grandiose, autant la brousse est vaste, autant on a du mal à cerner la réalité cadastrale de cette zone importante du Gandiolais. Installé dans une cuvette, ce terroir est un monument historique, un site touristique fier de présenter ses vastes concessions, très charmantes dans leur prodigieux enchevêtrement, ses rues spacieuses.

« Une belle initiative à saluer »

Selon le président de l'Association des éco-gardes du parc de la Langue de Barbarie, Moussa Niang, domicilié à Mouit, c'est un milieu agréable, un cadre propice où l'on peut développer toutes sortes d'initiatives. « Celle de notre ami Ameth Sène Diagne est à saluer car c'est la première fois qu'un Gandiolais arrive à faire de l'aquaculture en eau salée », se félicite-t-il. M. Niang nous précise que d'autres promoteurs du delta et de la vallée du fleuve Sénégal, qui ont pu mener des activités génératrices de revenus dans le domaine de l'aquaculture, ont élevé leurs alevins dans des bassins et des étangs d'eau douce. Avec l'appui de l'Ong « Le Partenariat », un encadrement efficace assuré par des experts de l'Agence nationale d'aquaculture (Ana) qui interviennent à la ferme aquacole de Diama Maraye, Ameth Sène Diagne a fait venir de Ziguinchor, depuis mars dernier, 2000 alevins de tilapia. Il compte récolter en ce mois de septembre une grande quantité de carpes qu'il pourrait vendre à 5000 ou à 6000 FCfa le kilogramme. Ces alevins ont eu le temps de grossir et de donner plus de 100.000 autres alevins, qui se sont échappés de la cage, en passant par les mailles du filet qui protège cette installation. En un temps-record, ces nouveaux alevins ont donné de gros poissons capturés par les pêcheurs de Diel-Mbam et des localités environnantes.

Même s'il ne parvient pas encore à tirer largement profit de son projet, il est fier d'avoir constaté les retombées économiques et sociales de son initiative.

Des chiffres d'affaires de 40 000 FCfa par jour

Ameth Sène est une référence dans cette zone du Gandiolais. Il s'active dans le maraîchage bio, la production d'huîtres, de crevettes, le reboisement. Il a pu créer dans l'île abandonnée de Doune Baba Dièye un parc communautaire qui abrite actuellement plus de 40.000 nids d'oiseaux d'eau migrateurs qui fréquentent régulièrement le parc de la Langue de Barbarie. L'entretien de son activité aquacole ne lui coûte au quotidien que 3500 FCfa. « En dehors de mes stocks d'aliment pour la nourriture des carpes, je suis obligé d'acheter du carburant pour l'embarcation que j'utilise afin de me rendre à la cage, de désintéresser le piroguier et d'entretenir de autres employés. J'envisage d'élargir ce projet et de recruter cette année plus de 20 jeunes ». Fama Ndiaye, une jeune vendeuse de poisson âgée d'une trentaine d'années domiciliée à Diel-Mbam, est l'épouse de l'un des pêcheurs qui gagnent leur vie autour de cette fameuse cage d'Ameth Sène Diagne. Elle attend impatiemment la récolte annoncée par Ameth Sène pour savoir comment démarrer, avec mon mari, ce genre de projet qui leur permet « enfin de faire autre chose ». « Il arrive que certains pêcheurs capturent autour de cette cage des carpes qui peuvent leur permettre de gagner tous les jours entre 30.000 et 40.000 FCfa. Mon objectif est atteint car je me rends compte que dans ce milieu, tout le monde a envie de faire comme moi », a souligné Ameth Sène Diagne.

Une toponymie dérivée du « dialangane » pour chapelet

À Diel-Mbam, village fondé par les ancêtres de l'actuel Chef de village, Ousseynou Diop, deux communautés vivent dans la paix, l'unité et la cohésion. Celle qui vient de l'île abandonnée de Doune Baba Dièye et dirigée par Ameth Sène Diagne entend continuer à collaborer étroitement avec les habitants et proches parents, amis et voisions de l'actuel Chef de village, Ousseynou Diop. Diel-Mbam est une déformation de « dialangane », une espèce végétale aux vertus sacrées, médicinales, thérapeutiques, adoucissantes, hydratantes et revitalisantes. À en croire M. Diagne, les artisans de l'époque coloniale étaient à la recherche effrénée de cette espèce végétale qu'ils utilisaient pour fabriquer des chapelets. On avait l'habitude de dire à l'époque : « Ma ngui dème wouti garabou dialangane » (je vais aller chercher du dialangane pour fabriquer mes chapelets). Au fil du temps, a-t-il ajouté, cet endroit a fini par porter le nom de Diala-Ngane qui a été déformé en Diel-Mbam. Dans cette communauté de pêcheurs et de maraîchers, on remarque des Diop, Sogue, Ndiaye, Faye, Sarr, Diagne, etc. Les Wolofs et les Bambaras y vivent en parfaite harmonie.