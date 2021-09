Sénégal: Rufisque - Ismaïla Madior appelle Oumar Gueye à se tenir hors de la vieille ville

Après la sortie de Matar Ndoye, responsable de l'APR à Rufisque Ouest et chargé de mission à la Présidence, pour dénoncer un complot contre Ismaïla Madior Fall, c'est ce dernier qui est monté au créneau pour inviter le ministre Oumar Gueye à se tenir en dehors des investitures à Rufisque ville.

En marge d'une visite aux acteurs de la pêche, Ismaïla Madior Fall a saisi l'occasion pour faire savoir que les investitures à Rufisque sont une affaire des fils de la ville et que la sagesse va prévaloir le moment venu, entre les acteurs concernés.

Et pour lui, le ministre Oumar Gueye n'a pas à faire d'ingérence pour choisir à la place des rufisquois «Oumar Gueye ne doit pas s'immiscer dans les investitures à Rufisque. Cette affaire doit être une affaire des Rufisquois et des Rufisquois seulement et de personne d'autre». Il a fait savoir que les acteurs sont en train de faire des démarches pour arriver à une candidature consensuelle ou à défaut largement majoritaire. Cela doit être le fruit de démarches et de discussions que les rufisquois ont déjà entamées. «Le consensus ne se décrète pas et ne s'obtient pas du jour au lendemain, il s'obtient au bout d'un processus et nous avons engagé le processus. Ce processus c'est de discuter de la candidature au niveau de l'APR.

En ma qualité de membre du secrétariat exécutif de l'APR, je suis en train de mener des concertations à ce niveau pour que la candidature, à défaut d'être unanime, soit au moins consensuelle et si elle n'est pas consensuelle qu'elle soit largement majoritaire. En outre, nous sommes en train de prendre des initiatives pour la concertation au niveau de «Benno bokk yakaar» pour que ma candidature soit acceptée. Nous voulons une candidature citoyenne», a dit l'ancien ministre de la Justice.

Sur la confrontation annoncée avec le président du Conseil départemental de Rufisque, Ismaïla Madior Fall, soutient n'avoir pas encore entendu son camarade de parti annoncer sa candidature à la ville de Rufisque.

Et si ce dernier venait à le faire, il est prêt à ouvrir des discussions avec lui pour l'intérêt de leur mouvance et de la ville qui doit revenir dans leur escarcelle. Car, fait -il remarquer «Au fond, Rufisque est dans l'opposition depuis quelques années, le président Macky Sall gagne à Rufisque même lors des élections présidentielles, mais lors des locales ses candidats sont battus, ce qui veut donc dire qu'on doit renouveler l'offre et le visage des candidats. Il faut de nouveaux visages qui incarnent l'espoir de Rufisque. Jusque-là, je croyais que M. Souleymane Ndoye était candidat au conseil départemental parce qu'il a eu à faire ses preuves. Je croyais qu'il va rendre compte de sa gestion et solliciter un 2e mandat parce que je ne l'ai pas entendu déclarer ou proclamer sa candidature nulle part.

Maintenant s'il le déclare un jour, en tant que membre d'un même parti politique, nous pourrons nous asseoir et arrêter la meilleure formule qui soit gagnante», a-t-il dit. Une façon pour lui de clore le débat sur une guerre fratricide entre les deux responsables de l'APR dans la ville «la guerre de Rufisque sera comme la guerre de Troie, car elle n'aura pas lieu», prédit Ismaïla Madior Fall.