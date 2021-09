Afrique: Coupe du monde 2022 - La RDC de Mbokani concède le nul face à la Tanzanie

Malgré un but du revenant Dieumerci Mbokani, la République démocratique du Congo a été neutralisée jeudi 2 septembre par la Tanzanie (1-1), son premier adversaire dans ces éliminatoires du groupe J. Un bijou de Simon Msuva a permis aux Tanzaniens d'accrocher le nul.

Toujours pas de première victoire pour Hector Cuper à la tête des Léopards. Battue en amical par la Tunisie et contrainte au match nul, toujours en amical, par le Mali en juin, la RDC commence sa campagne des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar avec un nouveau match nul. À Lubumbashi, les hommes de Cuper ont partagé les points avec la Tanzanie.

Cette première rencontre du groupe J avait bien commencé pour les locaux. Après des premières tentatives infructueuses de Yannick Bolasie et Chadrac Akolo, l'ouverture du score est venue du duo Cédric Bakambu-Dieumerci Mbokani. Le premier a échappé à la défense tanzanienne côté gauche, s'est infiltré dans la surface et a attendu la sortie du gardien pour transmettre le ballon au second. L'attaquant n'a alors plus eu qu'à pousser le cuir au fond des filets (23e).

Msuva gâche le retour de Mbokani

Dieumerci Mbokani, 35 ans, a bien fêté son retour en sélection. Le n°9, meilleur buteur de l'histoire des Léopards (18 buts avant celui de ce jeudi), n'avait plus porté ce maillot depuis la CAN 2017. Mais la joie a été de courte durée, car les Taifa Stars ont réagi juste derrière. Reliants Mwakasugule, d'une frappe puissante, et Simon Msuva dans la surface ont échauffé les gants de Joël Kiassumbua, le gardien congolais.

Ce dernier, par contre, a été impuissant sur l'énorme frappe décochée par Msuva à 25 mètres de la cage, consécutive à une perte de balle au milieu de Samuel Moutoussamy. L'attaquant du Wydad a envoyé un boulet de canon qui a percuté le bas de la barre transversale avant d'entrer dans le but (35e).

En seconde période, aucune équipe n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre, malgré de gros duels de part et d'autre et quelques occasions dangereuses. Ce match nul à domicile est une mauvaise opération comptable pour la RDC, alors que Madagascar et le Bénin, les deux autres nations du groupe J, doivent s'affronter jeudi également.