Sénégal: Mise en œuvre du programme « "xëyu ndaw ñi », lutte contre les inondations, régulation des prix des denrées de premiere necessite... - Macky Sall liste les urgences...

Les réunions hebdomadaires du conseil des ministres ont repris hier, mercredi 1er septembre après une suspension de quinze jours.

« Abordant la mise du œuvre du Programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes, le Chef de l'Etat a invité, dès lors, les Ministres en charge de l'Emploi, du Plan et des Finances, à faire le point de l'état de mise en œuvre de ce programme, trois mois après son lancement», rapporte le communiqué. Macky Sall a par ailleurs, demandé «au Ministre chargé de l'Emploi, en relation avec le Ministre de la Jeunesse, le Ministre en charge de l'Economie numérique, le Ministre de l'Intérieur, les Préfets de département, à renforcer le fonctionnement des pôles Emploi et Entreprenariat des jeunes et de femmes».

Sur la question des inondations, Macky Sall a demandé «au Ministre de l'Intérieur d'assurer un suivi rapproché de la mise en œuvre du plan ORSEC, notamment à Touba», «au Ministre en charge des Collectivités territoriales de veiller à l'opérationnalisation soutenue de la phase d'urgence du PROGEP 2 à Keur Massar». «Le Président de la République indique sur la problématique des inondations, la nécessité pour le Gouvernement d'avoir une posture d'anticipation dans l'acquisition, les équipements adéquats et adapter la formation des intervenants, tout en développant le sens des urgences et d'accélération des procédures», rapporte le document.

Non sans souligner «la nécessité pour le Gouvernement de préparer la formulation d'un nouveau programme décennal de gestion des inondations (2023-2033), en cohérence avec le Plan national d'Aménagement et de Développement des Territoires (PNADT) et dans une dynamique de développement de la politique d'assainissement».

Concernant la campagne agricole, Macky Sall a invité «le Ministre en charge de l'Agriculture à, d'une part, élargir et accélérer le processus de reconstitution du capital semencier national et, d'autre part, à mettre en place un cadre performant de protection des végétaux». Quant à la régulation des prix de denrées de première nécessité, le Chef de l'Etat a rappellé «au Gouvernement, l'impératif de préserver le pouvoir d'achat des ménages et la stabilité des prix des denrées et produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national».

... ET PRESSE SES MINISTRES

Le Président de la République veut voir davantage les membres du gouvernement dans l'action. Présidant hier, mercredi 1er septembre le conseil des ministres après une pause de quinze jours, Macky Sall a rappelé «aux ministres et secrétaires d'Etat, la nécessité d'asseoir la solidarité, l'anticipation et le pragmatisme dans la conduite de l'action gouvernementale et dans le suivi-évaluation des politiques publiques».

A cet égard, il a aussi rappelé que «les orientations politiques sont bien définies dans tous les secteurs, les programmations budgétaires, effectuées». C'est pourquoi dira-t-il, «dès lors, chaque Ministre doit s'atteler, au quotidien, avec ses administrations publiques mobilisées, à la réalisation des objectifs fixés, par le Président de la République, dans les délais prescrits».

Allant plus loin, le Président de la République a indiqué que «le temps est au travail, dans l'efficacité, la qualité, l'efficience et la performance : le Gouvernement doit plus que jamais, délivrer, cultiver la diligence et le résultat permanent, à la satisfaction des populations». Il a ainsi souligné, en particulier, «l'impératif d'intensifier, dans chaque ministère, le suivi des réformes du "Doing Business" et l'amélioration de l'environnement des affaires, en vue de consolider l'attractivité et les performances économiques du Sénégal».