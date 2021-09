Sénégal: Développement humain - Lancement du processus d'élaboration du rapport national 2021

Le processus d'élaboration du Rapport national sur le développement humain (Rndh) édition 2021 a été lancé le 31 août 2021, lors d'un atelier virtuel organisé par le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) et la participation du Bureau international du travail (Bit).

Selon un communiqué de presse, l'atelier avait pour objectif de partager la note d'orientation méthodologique et la feuille de route avec les différentes parties prenantes du processus, et d'identifier les membres des différentes commissions. Présidée par Souleymane Diallo, coordonnateur de la Direction générale de la planification de la politique économique (Dgpepe) du ministère de l'Économie, la cérémonie d'ouverture de l'atelier a été marquée par les allocutions de Pascal Karorero, représentant résident du Pnud au Sénégal, Draman Haidara, directeur Pays du Bit au Sénégal, et Siaka Coulibaly, coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Sénégal.

Mme Fatou Leigh, économiste principale du Pnud Sénégal, a présenté les principes de base de l'élaboration du Rndh, en rappelant les objectifs, concepts et modes de mesures à prendre en compte lors de l'élaboration du Rapport. Cheikh Modou Thiam, directeur de la planification, a présenté la note méthodologique de l'élaboration de l'édition 2021 du Rndh. Axée sur la thématique « Politiques d'emploi et développement humain », le Rapport cherchera à approfondir la réflexion sur les concepts liés aux politiques d'emploi actives et passives, qui sont, en partie, au cœur de la problématique de l'économie du bien-être. Spécifiquement, l'analyse se penchera sur les fondamentaux, gages de succès des politiques d'emploi, tels que, l'éducation et la formation, tout en revisitant au préalable les acquis et expériences des politiques en cours.