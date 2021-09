Afrique: Avec les encouragements du Premier Ministre Sama Lukonde/Qatar 2022 - Les Léopards motivés à remporter la victoire face à la Tanzanie

Avant leur départ pour Lubumbashi, où va se jouer un match très important pour leur qualification à la coupe du monde Qatar-2022, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exhorté les 11 nationaux à aller pour remporter la victoire en vue d'honorer l'image de marque du pays.

Il a démontré la détermination et l'engagement du Président de la République pour soutenir les Léopards dans cette compétition. C'était autour d'un dîner offert à leur honneur au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Le Premier Ministre Sama Lukonde, en tant qu'ancien Ministre des Sports et Loisirs, a prononcé quelques mots et slogans de terrain, une façon pour lui de les motiver.

Dans son speech, le Chef du Gouvernement a, au nom du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, encouragé les 11 nationaux.

«Je viens un peu à la suite du message qui a été donné par le Président de la République. Message d'encouragement et comme vous le savez, lui c'est le premier sportif de toute la nation. A travers son message, c'est vraiment un message de toute la nation qui vient vers ses Léopards. Ces Léopards qui arrêtent toute la République Démocratique du Congo chaque fois qu'ils sont sur le terrain.

Ces Léopards qui font la fierté et la joie de tous les Congolais chaque fois qu'ils remportent les victoires sous le drapeau. Vous êtes nos véritables soldats sur le terrain vert. Cette qualification, on l'a tant voulue. Je pense que nous avons véritablement ici une équipe qui peut relever ce défi et finalement arriver à ce résultat attendu par tous. Pour moi, c'est toujours un honneur, une fierté de me retrouver parmi vous, parce que ça montre combien des talents nous avons ici en République Démocratique du Congo», a-t-il prononcé.

Par ailleurs, il a rassuré les Léopards de la RDC du soutien et de l'accompagnement du Gouvernement et de toute la nation pour la grande victoire. «Pour la suite, vous pouvez être rassurés de notre accompagnement. J'ai encouragé Monsieur le Ministre des Sports qui est à mes côtés. Il m'a dit que plusieurs d'entre vous lui ont promis beaucoup de buts. C'est ce que nous attendons.

Moi-même bien sûr, en tant qu'ancien Ministre de la Jeunesse et des Sports, je garde une médaille, qui est bien encadrée chez moi, de la CAN en Guinée. C'était en 2015 et nous avions quitté sur le podium, à la troisième place. Je suis sûr et certain que cette fois-ci, vous ferez encore mieux que ce qu'on a vécu à cette époque là. Dans tous les cas, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage. C'est aussi l'occasion pour moi d'encourager toute l'équipe technique qui vous accompagne, les coachs, les médecins, tous ces techniciens qui sont avec vous.

Parce que finalement ce qui fait la victoire des Léopards c'est d'abord vous mais aussi ces équipes qui sont derrière et finalement tout le soutien de la nation qui sera derrière les écrans. Ceux qui pourront faire le déplacement du stade seront aussi avec vous. Donc, je vous souhaite véritablement bonne chance et j'espère vous revoir très bientôt. J'espère aussi venir vous voir jouer une fois que j'aurai l'occasion», a conclu le Chef du Gouvernement.

Bien avant cette rencontre, le Premier Ministre avait dépêché son Directeur de cabinet et quelques Conseillers assister à la dernière séance d'entraînement des Léopards à Kinshasa, à l'espace Ujana du Stade Tata Raphaël.

A cette occasion, le Ministre des Sports et Loisirs a remercié le Premier Ministre et tout le Gouvernement pour avoir mis à la disposition des joueurs tous les nécessaires pour le meilleur déploiement de l'équipe nationale sur terrain.