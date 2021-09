Angola: Une entreprise technologique encourage l'auto-emploi

Lubango — Un programme de technologie et d'affaires, de formation et d'éducation technologique visant à lutter contre le chômage, appelé « Tecnobusiness », est développé par la société Tecno Base, afin d'encourager la création d'emplois indépendants dans le segment des nouvelles technologies.

Le projet, mis en œuvre depuis 2020, vise à révolutionner l'importance de la technologie dans le progrès social et économique, à créer un environnement où elle gagne de la place dans la vie des citoyens et à promouvoir les opportunités d'emploi.

Un autre objectif est d'aider à dynamiser les petites, moyennes et grandes entreprises qui doivent migrer vers l'ère numérique.

S'adressant à l'ANGOP jeudi, le propriétaire de l'entreprise, Bartolomeu António, a informé que la Tecnobusiness est divisée en deux parties : le plan de formation visant à lutter contre le chômage et la conférence annuelle sur la technologie et les affaires.

Il a déclaré que dans le premier, 140 jeunes ont déjà été formés au montage de caméras de surveillance, à la programmation, à l'informatique, à la gestion hôtelière et au tourisme numérique, ainsi qu'au suivi du conseil et de la surveillance.

« Sur le nombre total de formés, 62 ont fait des stages et 22 ont été employés. Nous formons actuellement 38 autres jeunes », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que la conférence sur la technologie et les affaires, qui se tiendra les 16 et 17 de ce mois, sous le slogan « se connecter à Huíla », est une opportunité d'affaires et d'emploi à but non lucratif, dans l'objectif d'attirer des partenaires qui peuvent aider le projet de devenir continu.

Il a souligné que l'événement réunira des étudiants et des professionnels du marché, en plus de promouvoir des concours dans les domaines de l'électronique, des réseaux informatiques, de la programmation et de la conception graphique numérique.

La conférence comportera également des attractions telles que des conférences, des ateliers, des expositions de produits et de projets, des idées innovantes, récompensant les meilleurs projets et startups, avec des participants des provinces de Huíla, Namibe, Luanda et Benguela.

La société Tecno Base a présenté lors de sa première conférence, tenue en août 2020, deux logiciels appelés Système intégré de gestion de la population (SIGP) pour le secteur gouvernemental et Tecno Farma, une application pour la zone commerciale, dans le but de connecter, par téléphone mobile, les services de santé et les pharmacies au citoyen.

Il est sur le marché depuis 2015, avec deux composants, notamment Soft Base et Tecno Base Education, qui développe des logiciels et promeut l'enseignement technologique auprès des entités ou des personnes intéressées.

Elle a déjà formé plus de 750 personnes à l'enseignement technologique. Elle compte 22 employés.