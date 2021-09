Angola: Le PAPE génère plus de cinq mille emplois à Huíla

Lubango (Angola) — Cinq mille 777 emplois directs ont été créés par le Plan d'action pour la promotion de l'employabilité (PAPE) dans la province de Huíla, depuis 2020, dans les 1ère et 2ème phases de mise en œuvre.

Les emplois créés sont dans les domaines de la coiffure/barbier, table et bar, graphisme, coupe et couture, décoration événementielle, jardinage, électricité, carrelage, peinture, mécanique, agriculture, cuisine/pâtisserie et menuiserie.

L'information est exprimée dans une note du PAPE, publiée après une réunion d'information tenue dans les municipalités de Caconda et Caluquembe, qui visait à analyser le degré de réalisation des objectifs du plan au niveau de la province de Huíla et à mener des actions continues de prestations et suivi des différentes actions du programme.

Selon un rapport de l'Institut national d'emploi et de formation professionnelle (INEFOP), dans la deuxième phase du plan à Huíla, 395 kits, 118 cartes professionnelles ont été délivrées et 537 microcrédits ont été accordés.

La note parvenue mercredi à l'ANGOP souligne que la formation professionnelle du PAPE a déjà couvert les municipalités de Lubango, Gambos, Quilengues, Cacula, Matala, avec les premiers formés sortant de Caconda (446) et Caluquembe (442).

Deux mille 532 micro-entreprises à Huíla ont déjà été formalisées sur la base des bénéficiaires, un processus qui prévoit l'attribution de déclarations d'exercice d'une activité économique précaire, l'enregistrement des bénéficiaires auprès du système de sécurité sociale et auprès de l'Administration générale des impôts (AGT).

L'objectif est l'organisation de l'activité économique, la contribution aux recettes fiscales, la protection sociale obligatoire, la minimisation des inégalités sociales, l'inclusion financière et la conversion de l'économie informelle en une économie formelle.

Dans le cadre du partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et dans le cadre du projet « Saber Fazer em Desenvolvimento », 150 jeunes ont suivi des stages professionnels et ont été placés dans les entreprises respectives.