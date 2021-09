Angola: Le gouvernement met à jour les variables macroéconomiques pour 2021 et 2022

Luanda — Le gouvernement met à jour les prévisions des principales variables macroéconomiques, telles que l'inflation, les taux d'intérêt et le chômage, pour 2021/2022, a réitéré ce jeudi, à Luanda, le secrétaire d'État à la Planification, Milton Reis.

S'exprimant lors de la séance d'information habituelle du ministère de l'Économie et de la Planification (MEP), il a souligné que son portefeuille travaille avec le ministère des Finances et la Banque nationale d'Angola (BNA) pour mettre à jour les prévisions, dans le but d'évaluer les performances macroéconomiques jusqu'au 1er semestre 2021 et établir le cadre de référence du Budget Général l'Etat (OGE) 2022.

D'autre part, Milton Reis a souligné que le rapport de bilan sur l'exécution du PDN (2018-2022) jusqu'au 1er semestre 2021 a été approuvé le 30 août de cette année, lors de la session ordinaire de la Commission économique du Conseil des Ministres, traduisant le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des actions qui ont concrétisé les 70 programmes d'action du Plan de Développement National.

Essentiellement, a-t-il ajouté, le niveau d'exécution de 342 indicateurs et objectifs qui visent à atteindre 165 objectifs des 70 programmes est présenté.

Selon le secrétaire d'État, malgré les contraintes engendrées par la pandémie du Covid-19, le bilan montre que les objectifs du plan pour l'année 2021 ont été mis en œuvre à 57,69%.

«L'exécution montre que 102 indicateurs (29,8%) ont enregistré des niveaux d'exécution supérieurs à 100%, 146 (42,7%) ont indiqué des niveaux d'exécution inférieurs à 50% et les 94 autres, représentant 27,5%, se sont situé entre 50% et 100%.

Selon Milton Reis, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du PDN 2018-2022, les techniciens du MEP sont présents dans 18 provinces, avec pour mission de dynamiser la mise en œuvre du PRODESI (Programme d'Appui à la Production, la Diversification des Exportations et la Substitution des Importations) et PREI. (Programme de reconversion de l'économie informelle).

Dans le suivi, l'accent est mis sur les domaines de l'enregistrement des producteurs, de la formalisation des activités informelles, de la suppression des contraintes sur l'accès au financement et de la promotion de la production.

Il a rappelé que le PRODESI vise à accélérer la diversification de l'économie nationale, en mettant l'accent sur la production et des filières exportatrices dans les secteurs non pétroliers et à fort potentiel de substitution d'importations.

Le PREI, quant à lui, a pour objectif principal la formalisation des activités informelles et la résolution des contraintes d'obtention de documents et de licences d'activité par les micros, petites et moyennes entreprises.