Afrique: L'Angola reste grand champion d'Afrique - Le Sénégalais Boniface

Rwanda — Malgré son élimination en quarts de finale de l'Afrobasket 2021, l'équipe nationale angolaise reste la grande puissance du basket africain, a reconnu le sélectionneur sénégalais Boniface Ndong.

Le sélectionneur du Sénégal, l'équipe qui a éliminé mercredi, l'équipe la plus titrée du continent, lors de la compétition de Kigali, au Rwanda, 74-79, a reconnu avoir affronté un adversaire toujours redouté par l'histoire qu'il porte depuis plus de 30 ans et 11 titres d'Afro-basket.

« J'avoue que j'ai ressenti des difficultés quand j'ai appris que je jouerais avec l'Angola en quart de finale. Il fallait bien se préparer pour ce match. Aujourd'hui on sent la vraie pression à l'Afro-basket, parce que l'Angola nous a obligés à jouer plus. Nous avons failli perdre le match, car ils n'ont jamais cessé de se battre", a-t-il déclaré.

Boniface Ndong a dit qu'il était prématuré de penser à remporter le championnat, malgré le départ prématuré d'équipes telles que le Nigeria, le Rwanda, l'Egypte et l'Angola, car les autres équipes de la compétition ont également été surprenantes.

"Nous voulons être champions, mais nous devons gagner match après match", a-t-il soutenu.

Le Sénégal a terminé la phase de groupes invaincu, avec trois victoires et la première place de la série, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale.

En plus d'une victoire 93-55 contre l'Ouganda, une victoire sur le Soudan du Sud, par 104-75, et également sur le Cameroun, par 98-65. Le Sénégal a cinq titres africains et la Tunisie est le champion actuel.