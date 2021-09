Angola: La Sonangol signe des contrats pour la construction du terminal océanique de Barra do Dande

Luanda — La Sonangol E.P. a signé jeudi, à Luanda, trois contrats pour la construction du terminal océanique de Barra do Dande (TOBD), dont les travaux de la première phase s'achèvent fin 2022.

Le terminal aura une capacité de stockage de carburant de 580 000 mètres cubes de produits raffinés.

Une telle capacité, combinée à celle existante, selon une note de la Sonangol, parvenue à l'Angop, répondra aux besoins du pays, car elle rendra également le processus de réception et de distribution des produits raffinés plus sûr, plus efficace et moins coûteux.

A cet effet, après le lancement de l'appel d'offres, les services d'ingénierie de « Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) ont été contractés, remportés par l'OECI, étant également embauche Dar Angola pour la Commission d'inspection des contrats.

La société SOAPRO a été mandatée pour réaliser les études d'impact environnemental du projet.

La signature des contrats a été témoignée par secrétaire d'État au Pétrole, José Alexandre Barroso.

Le projet Barra do Dande, situé dans la province de Bengo, est un projet stratégique d'intérêt national, qui intègre les objectifs définis dans le Plan de Développement National 2018-2022 de l'Exécutif.

Le terminal océanique de Barra do Dande sera la principale plate-forme pour assurer le stockage et la réception des produits pétroliers pour répondre aux réserves stratégiques, de sécurité et opérationnelles du pays, ainsi que pour promouvoir un important « hub » pour le stockage et la commercialisation des carburants dans la Région.