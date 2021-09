Sénégal: Amélioration des échanges commerciaux en Afrique - Cellulant et Gainde 2000 nouent un partenariat

Cellulant a conclu un partenariat de 5 ans avec Gainde 2000, basé au Sénégal, afin d'offrir une infrastructure technologique panafricaine de bout en bout et des solutions de paiement pour le commerce, les recettes et la collecte des impôts pour les gouvernements et les entreprises multinationales. Selon un communiqué de presse, Gainde intégrera ses solutions d'e-gouvernement aux solutions de paiement de Cellulant, offrant ainsi la solution technologique et de paiement de bout en bout la plus complète au niveau régional.

Ce partenariat offrira une plateforme de paiements numériques qui aidera les gouvernements à améliorer leurs échanges commerciaux et à relever les défis des paiements et de l'administration douanière moderne en réduisant les délais et les coûts des transactions commerciales. Les entreprises internationales et régionales ont accès à un système de guichet unique exploité sur une infrastructure technologique offrant un ensemble de services, notamment une intégration unique de tous les modes de paiement essentiels dans 35 pays d'Afrique.

Gainde 2000 est probablement l'un des premiers fournisseurs de solutions de facilitation du commerce en Afrique sub-saharienne. Il couvre un large éventail de fonctionnalités et permet aux commerçants et aux entreprises de transport maritime de déposer leurs déclarations en ligne auprès des douanes. L'activité principale de Gainde 2000 a évolué vers la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de plateformes numériques pour les gouvernements et les entreprises.

Interrogé sur le partenariat, le directeur exécutif régional, Gainde 2000, Daniel Sarr a déclaré que « ce partenariat avec Cellulant ne marque pas seulement une étape importante dans notre démarche de facilitation des formalités commerciales ; il signifie également un

changement considérable pour l'avenir des transactions financières liées au commerce, des opérations de sécurité et des applications pilotées par l'homme. Le directeur régional de Cellulant dans l'Uemoa, Baba Gueye, a déclaré à propos du partenariat : «La relation avec Gainde 2000 s'est développée de manière très organique avant que le partenariat ne la cristallise. Pionniers dans nos secteurs respectifs, nous avons des métiers de base complémentaires.

Nous sommes à l'œuvre depuis avril 2020 et partageons de grandes ambitions pour le continent alors que la digitalisation est devenue un impératif. Grâce à ce partenariat, nous pouvons offrir aux clients une gamme complète de solutions dématérialisées avec des paiements numériques pour compléter l'expérience ».