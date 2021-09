Sénégal: Allocation générale des droits de tirage spéciaux (Dts) - La part du Sénégal injectée dans la lutte contre la Covid-19

La part du Sénégal de l'allocation générale des droits de tirage spéciaux (DTS), en faveur des pays africains, arrêtée à 246,7 milliards de FCFA, servira dans la lutte contre la Covid19.

Le Président de la République a fait l'annonce hier, mercredi 1er septembre, en conseil des ministres. «Ces ressources exceptionnelles seront consacrées, en priorité, au financement de lutte contre la pandémie de Covid-19, au renforcement global et à la résilience du système de santé ; mais également, au soutien des ménages, à travers le maintien de leur pouvoir d'achat et les mesures durables de stabilisation des prix des produits de grande consommation (sucre, huile, farine etc)», a indiqué le communiqué.

Et de poursuivre, «sur la stratégie de résilience sanitaire et de la souveraineté pharmaceutique, le Président de la République rappelle au Gouvernement que l'accent, dans les mois à venir, sera marquée par la gestion de la pandémie Covid-19, afin d'éviter la recrudescence des contaminations et l'avènement de nouvelles poussées épidémiques, qui risquent d'accroître la forte pression sur le système sanitaire et limiter la reprise économique».

A ce propos, Macky Sall a demandé «au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, en relation avec les ministères impliqués, les personnels de santé et les acteurs communautaires à la base, d'amplifier la sensibilisation des populations sur les mesures préventives de lutte contre la Covid-19 et de poursuivre l'élargissement des campagnes de vaccination avec l'acquisition continue par l'Etat de nouvelles doses». Il a ainsi invité «le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, en relation avec les Ministres en charge des Finances et de l'Economie, à assurer un suivi particulier des projets d'implantation au Sénégal, d'une industrie pharmaceutique de classe internationale».