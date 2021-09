Sénégal: Pragmatisme dans la conduite de l'action gouvernementale et dans le suivi évaluation des politiques publiques - Macky Sall presse le gouvernement

Le président de la République rappelle, aux ministres et secrétaires d'Etat, la nécessité d'asseoir la solidarité, l'anticipation et le pragmatisme dans la conduite de l'action gouvernementale et dans le suivi évaluation des politiques publiques.

Le chef de l'Etat qui s'exprimait hier en Conseil des ministres, a souligné, à cet égard, que les orientations politiques sont bien définies dans tous les secteurs, les programmations budgétaires, effectuées.

Dès lors, insiste-t-il, chaque ministre doit s'atteler, au quotidien, avec ses administrations publiques mobilisées, à la réalisation des objectifs fixés, par le président de la République, dans les délais prescrits.

Le communiqué issu de la rencontre rapporte le président Sall « indique que le temps est au travail, dans l'efficacité, la qualité, l'efficience et la performance ». A l'en croire, le gouvernement doit plus que jamais, délivrer, cultiver la diligence et le résultat permanent, à la satisfaction des populations.

Le chef de l'Etat souligne, en particulier, l'impératif d'intensifier, dans chaque ministère, le suivi des réformes du "Doing Business" et l'amélioration de l'environnement des affaires, en vue de consolider l'attractivité et les performances économiques du Sénégal.

A cet égard, le président de la République demande au ministre de l'économie, du plan et de la coopération et à l'APIX, de préparer le Conseil présidentiel de l'Investissement, prévu en octobre 2021.