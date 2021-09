Sénégal: Mbour / Lancement officiel du septembre Mandingue - Fallou Sylla décaisse 15 millions de pour accompagner les ARTs et la culture

Fallou Sylla, le maire de la commune de Mbour, a procédé hier, mercredi 1er septembre 2021, au lancement du "Septembre Mandingue", en partenariat avec la Collectivité Mandingue, dans un contexte pandémique de Covid-19. Par conséquent, il a appelé les Mbourois au respect du protocole sanitaire et à l'observation des gestes barrières. Le concept se veut un événement socioculturel, avec des retombées pour l'économie locale mbouroise, en plus d'un nouveau-né dans l'agenda culturel du Sénégal. En plus d'une subvention de 5 millions de francs Cfa, le cumul des années 2020 et 2021 à la Collectivité Mandingue et une enveloppe de 10 millions pour accompagner le Septembre Mandingue, il se veut le premier défenseur et protecteur de la culture dans la commune de Mbour. Son désir est de rompre avec la pratique artistique et culturelle sans devenir économique et social à Mbour.

Fallou Sylla, le maire de la commune de Mbour entend faire des arts et de la culture un moyen de promotion sociale, avec une enveloppe de 15 millions de francs Cfa décaissées pour un accompagnement. Il l'a fait savoir hier, mercredi 1er septembre 2021, lors du lancement du "Sptemebre Mandingue" de la Collectivité Mandingue. En des mots sans équivoque, Fallou Sylla a situé la place de la culture dans l'attelage de la commune de Mbour. "Nous trouvons juste, de revenir sur l'implication de la commune dans cette initiative.

Ainsi, le partenariat noué avec la Collectivité Mandingue, concrétisé à travers le concept de "Septembre Mandingue", traduit la volonté de l'équipe municipale d'avoir érigé la culture au premier rang de ses priorités, dès son installation en 2009. L'organisation du festival des cultures de Mbour a connu quatre éditions, en plus de la création d'une troupe artistique communale. La politique culturelle de la commune a pris des élans nouveaux avec la construction d'un complexe culturel et artistique", a-t-il déclaré. L'ambition de faire de la culture, un moyen d'épanouissement et de promotion sociale de la commune de Mbour est l'ouvrage cité plus haut, en phase de finition. Le maire le présente comme le réceptacle de toutes les activités culturelles dans la commune (soirées culturelles, conférences et autres activités). "Sur le partenariat noué avec la Collectivité Mandingue, la commune de Mbour entend jouer un rôle important dans la mise en œuvre des activités à mener. Les grands traits se résument à une co-organisation de manifestations et d'activités socioculturelles et économiques. Dans la dynamique de la mise en œuvre, la commune de Mbour s'engage, par un accompagnement, dans le but de fédérer toutes les communautés autour du Septembre mandingue", a expliqué le maire, pour mettre en relief la diversité culturelle de Mbour.

FAIRE DES ARTS ET DE LA CULTURE UN MOYEN DE PROMOTION SOCIOECONOMIQUE

Illustrant ses propos, il dira : "la commune de Mbour constitue une Nation sénégalaise en miniature, comme l'atteste les noms de ses quartiers centraux (Mbour Thiocé, Mbour Maure, Mbour Toucouleur, Mbour Téfess, etc. Par conséquent, pour un commun vouloir de vie commune, nous appelons à la cohésion et à l'unité". Selon lui, la démarche consistant à capter des dividendes du "Septembre Mandingue" va générer, dans les années à venir, des retombées insoupçonnée et la commune de Mbour se veut, en cette période, un lieu de retrouvailles de l'ensemble de ses fils, d'ici et de la diaspora, attirés par la sortie du Kankourang. "Le transport, la restauration, l'hébergement, donnent un coup de fouet à l'économie locale. Nous encourageons le "Septembre Mandingue" pour qu'il devienne un événement de dimension planétaire, à l'image des Festivals de jazz de Saint-Louis, de Rio, de Carthage et d'Angoulême. Les premiers pas du "Septembre Mandingue" présagent de grandes réussites si nous comptons d'abord sur nos forces et celles de toutes les énergies disséminées dans l'ensemble des Collectivités territoriales du département de Mbour", a-t-il souligné.

Mieux, dans le cadre de l'Entente Intercommunale de la Petite Côte dont il est le président en exercice, il présente le volet culturel comme un des éléments fédérateurs des communautés. Le lancement du "Septembre Mandingue" a été, pour le maire Fallou Sylla, l'occasion d'appeler au raffermissement des liens de parenté et d'amitié entre les peuples de la sous-région. Dans cette vision, il a invité les maires de Banjul, de Birkama, de Marsassoum et de Bissau, ses hôtes de marque, lors des manifestations culturelles du "Septembre Mandingue". Ibrahima Sadio, le 1er vice-président de la Collectivité Mandingue et au nom de la Commission des sages, dans la pure tradition mandée, a magnifié et remercié l'accompagnement de la commune de Mbour.

UNE AUTORISATION ASSORTIE DE RESPECT DE PROTOCOLE SANITAIRE ET MESURES BARRIERES

Mamadou Aïdara Diop, le secrétaire général et exécutif de la Collectivité Mandingue a loué le processus ayant conduit au concept "Septembre Mandingue", une œuvre d'un Comité de pilotage s'y activant depuis plus deux mois. Il a salué la mise à disposition de membres de la Commission culture de la commune, pour appuyer le "Septembre Mandingue". Il a donné l'agenda du Septembre Mandingue avec la tenue d'une cérémonie officielle, prévue le 11 septembre 2021. En une semaine vont suivre des débats et conférences sur la culture mandingue, des activités diverses sont prévues dans le village mandingue sis au stade municipal (exposition permanente, tournoi de football et journées de consultations gratuites). Le secrétaire général de la Collectivité Mandingue n'a pas manqué de revenir sur l'autorisation exceptionnelle qui leur accordée. Une caution aux cérémonies de circoncisions obtenue suite à une demande, avec l'observation d'un protocole sanitaire et des gestes barrières contre la Covid-19.