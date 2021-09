Sénégal: Sédhiou - Tous, contre Abdoulaye Diop

La coalition Benno Bokk Yakar de la mouvance présidentielle de la commune de Sédhiou fait face à son propre destin, celui de conserver le fauteuil de la mairie de Sédhiou jusque-là occupé par un des leurs, le ministre de la culture et de la communication. Face à lui se présentent ses camarades de parti prêts à s'allier avec le diable pour le détrôner. Un de ses anciens compagnons demande même l'organisation des primaires pour désigner un candidat du parti. Ce jeu des alliances ne va-t-il pas créer les germes de leur propre destruction, les urnes le diront.

Dans la commune de Sédhiou chef-lieu de région du même nom, le maire apériste sortant Abdoulaye Diop, par ailleurs, ministre de la culture et de la communication est candidat à sa propre succession. Il l'a fait savoir en marge d'une journée de nettoiement (Set Sétal) en début juillet dernier. L'enjeu des scrutins locaux aiguise bien d'autres appétits au sein de cette mouvance présidentielle.

Outre le maire, le président du mouvement PROMES (promouvoir l'émergence de Sédhiou) Ibrahima Moulaye Touré a déclaré sa candidature tout comme Ibrahima Makama Diakhaté. Ce dernier, homme de lettres, écrivain-philosophe préconise l'organisation d'une élection primaire au sein de la coalition Benno Bokk Yakarr pour prétendre à une quelconque candidature pour la mairie de Sédhiou.

D'autres candidatures à connotation de désobéissante et/ou de contestation au sein de la mouvance présidentielle ont aussi vu le jour. C'est le cas de Djibril Thierno Bâ qui défie l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Sédhiou après avoir pourtant cheminé avec lui. Lui comme les autres prétendants de ce fauteuil promettent de relever le défi du développement local et de façon durable.

Le camp du maire organise régulièrement des activités de mobilisation sociale sur des questions de développement comme ce fut le cas la semaine dernière et ne rate aucune occasion pour faire état d'un bilan «élogieux» de Abdoulaye Diop non sans relever que «son magistère a porté beaucoup de bonheur pour Sédhiou et sa région».

Celui qui se présente comme son principal challenger, l'économiste Ibrahima Moulaye Touré, est vanté par ses camarades comme l'homme providence à même d'offrir à Sédhiou son tremplin de décollage économique et social.

Au même moment, les camarades et sympathisants du ministre conseiller Jean Pierre Senghor, secrétaire exécutif du conseil national de la sécurité alimentaire organisent régulièrement des séances de déclaration pour demander avec insistance qu'il fasse acte de candidature et à la mairie et au conseil départemental de Sédhiou ; mais le principal concerné n'a pas encore dit un mot sur les nombreuses interpellations. Le jeu des alliances qui pourrait naitre de ces dissensions ne va-t-il pas précipiter une déchéance de la mouvance présidentielle dans la capitale du Pakao car pendant ce temps, les camarades du candidat Ousmane Sonko s'organisent à les envoyer à la retraite politique. Wait and see !