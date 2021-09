Sénégal: Kolda - La bataille du Fouladou aura lieu

Le pari des locales est largement ouvert à Kolda. Entre le maire sortant, Dr Abdoulaye Bibi Baldé, directeur de La Poste, Pr Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et président du Conseil du département, sans occulter, Mameboye Diao, directeur des Domaines et responsable du mouvement «Ndjiadenn» et autres Sanoussy Diaïté, la bataille risque d'être épique pour le contrôle de la mairie. Le président de la République pourra-t-il réaliser cette unité entre les différents ténors ? En tout cas, le contraire permettra aux autres candidats de l'opposition de réaliser un hold-up.

Bien malin celui qui peut donner le nom du prochain maire de Kolda ? Dans cette partie du Fouladou tout reste possible dans le camp présidentiel. Un maire sortant Dr Abdoulaye Bibi Baldé brandit son bilan. Ses partisans soutiennent que les «finances de la mairie sont assainies avec des projets importants comme Kolda ville-verte avec l'accompagnement de l'Ageroute qui ont fini de changer le visage de Kolydado». «Jamais Kolda n'a eu un maire aussi efficace sur le terrain entre réalisations et prises d'initiatives», tonnent-ils.

Mais en face son camarade de parti et non moins, ministre de l'Agriculture, Pr Moussa Baldé qui n'a pas déclaré publiquement une quelconque candidature à la mairie. Toutefois, depuis longtemps la distance entre les responsables du camp présidentielle s'est creusée. «Efficacité, proximité et sens de la mesure», entre autres qualificatifs attribués au Pr Moussa Baldé qui déroule tranquillement ses activités à Kolda mais aussi dans toute la région. Il attend surement un mot d'ordre du patron du parti pour prendre officiellement position. Certitude ? Si les deux camps (Moussa Baldé et Bibi Baldé) s'entendent, la victoire serait éclatante. Toujours de ce camp présidentiel, il y a aussi El Hadji Mamadou Diao dit Mamedoye.

Le Directeur des domaines investit beaucoup le terrain avec son mouvement «Ndjiadenn» (Allons ensemble !) en compagnie de l'ancien président du conseil départemental de Kolda. Le social en bandoulière, il appuie les jeunes, les vieux et réhabilite certaines infrastructures. Ce qui fait qu'il garde ses chances intactes pour la conquête de la mairie de Kolda, même si la tâche pourrait s'avérer difficile si son mouvement ne trouve des alliés. Que dire de l'ancien directeur l'ONFP, Sanoussy Diaïté dont le capital de sympathie est réel chez les populations. Il a plein d'initiatives.

Nombreux sont d'ailleurs ceux qui n'ont pas compris que le Président Sall ne lui ait toujours pas trouvé une station dans le secteur de la formation professionnelle où il excelle. Il a déjà déclaré sa candidature mais ce sera compliqué s'il part sans les autres ténors du landerneau beige marron. Kolda, c'est aussi celui qui est considéré comme un «phénomène», Doura Baldé. Il est considéré comme le «champion du social» et investit beaucoup sur le terrain de la santé, de l'éducation et autres soutiens. Son mon mouvement Kolda Debout va forcément peser sur ces locales.