Sénégal: Hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité - Les trois repas menacés, «goorgoorlu» s'en remet à Macky

Les hausses des prix des denrées de première nécessité et produits de grande consommation enfoncent d'avantage «googrgoorlu» dans la «misère». Alors qu'il peine à relever tête à cause de l'impact de la pandémie de Covid-19 et des inondations, voilà que la cherté de la vie a fini d'installer une tension dans les poches et le panier de la ménagère. Compromettant du coup les trois repas quotidiens dans nombre de familles qui en appellent à la responsabilité du président de la République, Mack Sall.

«Chez-moi, parfois, on ne prend pas le petit-déjeuner comme il le faut... Vraiment c'est dur. J'ignore même la cause de cette hausse des prix. Le président doit nous aider». Cette confidence de pères et mères de famille en dit long sur la précarité dans nombre de ménages à cause de la cherté de la vie. Entre le marteau des contrecoups de la Covid-19, dont la troisième vague a été plus dévastatrice au plan socioéconomique, et l'enclume de la hausse vertigineuse presque de tous les produits et denrées de grande consommation et les effet des inondations chez nombre de Sénégalais, «goorgoorlu» ne sait plus à quel saint se vouer.

Le panier de la ménagère étant fortement entamé, assurer les trois repas quotidiens relève de la croix et la bannière. Le prix du sucre en poudre, introuvable sur la marché ou presque, a flambé, celui en morceau étant hors de porté des maigres bourses. Le riz, l'huile, la viande, le poisson, les margarines (et beurres - dont les pots de 500g sont passé de 800 à 1000 F CFA), les bouillons culinaires etc. et autres produits de grande nécessité (comme le ciment) ont également connu une hausse.

Crevant davantage le panier déjà dégarni de la ménagère et la poche de goorgoorlu qui continue de subir les affres de l'impact du coronavirus dans son quotidien encore assombri, le cas de certains, par les inondations notamment en banlieue dakaroise. Nous sommes au marché Guelaw, dans la commune de Biscuiterie, dans le département de Dakar. L'actualité de la cherté de la vie, avec l'augmentation presque généralisée de tous les prix des denrées de grande nécessité ne laisse personne insensible.

Des hommes et femmes interpellés en appellent à la responsabilité du chef de l'Etat pour en en finir et sortir de cette situation de crise. «Les prix des denrées alimentaires ont récemment augmenté en cette période de Covid-19. Le problème des inondations n'est pas encore réglé et ils augmentent les prix des denrées qui sont indispensables. Cela concerne l'huile, le riz, le sucre, même le bouillons en cube qui coûtait 25 F CFA sont vendu maintenant à 50 F CFA. C'est vraiment difficile, surtout que nous sommes en situation de pandémie et que nos revenues sont en baisse. L'Etat doit faire quelque chose pour nous venir en aide», déplore un père de famille du nom de Mactar Gueye. Ce père de famille se veut clair. «Ce n'est vraiment pas le moment d'augmenter les denrées de première nécessité. Déjà la Covid-19 nous a financièrement impactés. Déjà c'est rare même de trouver le sucre. Chez-moi, parfois, on ne prend pas le petit-déjeuner comme il le faut à cause de cette rareté du sucre. Vraiment c'est dur. J'ignore même la cause de cette hausse des prix. Parfois on s'en sort ; mais parfois c'est compliqué. Cette situation est difficile pour nous les pères de famille, surtout si tu as un revenu mensuel modeste.

L'Etat doit faire quelque chose pour diminuer les denrées», évoque le jeune père de famille. Plus dure, cette dame craint l'installation d'une famine. «Nous risquons la famine, si toutefois l'Etat n'intervient pas. Nous arrivons à assurer les trois repas, mais avec difficulté. Les prix des denrées de première nécessité sont en hausse de même que la viande et le poisson. Le président doit nous aider», souhaite une femme, mère de famille.

Pour un étudiant en sociologie rencontré, le contexte actuel n'est pas propice pour ces augmentations. «C'est vrai qu'il s'est opéré ces temps-ci une flambée des coûts des principaux produits alimentaires à forte consommation. Le contexte dans lequel nous sommes n'est pas opportun pour hausser les prix des denrées de première nécessité parce que le coronavirus, avec son lot de conséquences socio-économiques, a déjà sapé le pouvoir d'achat des ménages. Récemment, on a entendu, à travers la presse, que la Douane compte soustraire 3% sur le coût de certains produits pour se faire peau neuve. Cela, va certainement se faire sentir au niveau du coût de la consommation», dénonce l'étudiant en sociologie.