Sénégal: Strategie de construction d'un hub aérien et touristique 2021-2025 - Alioune Sarr pour des vols d'Air Sénégal «surs et agréables»

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Aliou Sarr, a effectué une journée de travail en début de semaine et à la veille du vol Dakar-Washington à l'aéroport Blaise Diagne de Diass.

A l'issue de la rencontre, il a fait part d'une volonté de voir les vols de la compagnie d'Air Sénégal «sûrs et agréables» pour les passagers. Auparavant, il a insisté et rappelé les aspirations de voir la construction d'un hub aérien et touristique sous régional en 2025 précédé d'un centre de maintenance aéronautique à l'AIBD en 2021. Dans la même conception, il a aussi énoncé une articulation autour d'un système digitalisé de facilitation des services aéroportuaires et aéronautiques et d'un réseau d'aéroports régionaux performants et réhabilités avec la réception de celui de Saint-Louis en décembre 2021 et le démarrage des travaux d'Ourossogui (Matam) en janvier 2022.

Au chapitre des installations dans l'orientation visée, il a énuméré, un centre de maintenance aéronautique, une nouvelle aérogare fret, une école des métiers de l'aviation civile, un centre logistique et une aéroville, innovante et conviviale reflétant la culture du Sénégal et ayant toutes les commodités en termes d'infrastructures (hôtels, restaurants, centres de loisirs et centrale solaire). Le directeur général de Aibd SA, Doudou Ka, quant à lui, a déclaré que "l'ensemble des acteurs aéroportuaires sont prêts et mobilisés pour le premier vol Dakar-NewYork-Baltimore".

A l'en croire, la variation du trafic entre 2020 et 2021 donne un ratio de 1059,88% en plus du pourcentage en 2020 avec la covid-19. Il en a conclu un bond de 1000%. Sur les performances du Sénégal à 1,1 million de passagers en 2020, le Togo était à 600 000 et en 2021 à 2,6 millions de passagers pour l'Aibd, il accumulait 900000. Selon lui, le défi est désormais de se positionner en hub entre l'Europe et l'Afrique et entre les Etats-Unis et l'Afrique pour confirmer la place de leader de l'Aibd et du Sénégal.