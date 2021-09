Sénégal: Lutte contre le coronavirus - Acteurs religieux et coutumiers se mobilisent

L'alliance des leaders religieux et coutumiers a tenu hier, mercredi 1er septembre un atelier sur le bien-fondé des vaccins contre la covid-19 au Sénégal. Ces derniers restent convaincus que la foi en Dieu qui les unit place la prévention au cœur des actions. La vaccination étant une, l'association a appelé les Sénégalais à aller se faire vacciner afin d'atteindre une immunité collective pour vaincre le coronavirus.

L'objectif de cette rencontre est aussi de mobiliser le maximun d'acteurs religieux et coutumiers dans la riposte contre la covid-19 dans une vaste campagne de vaccination avec des arguments basés sur l'Islam, le Christianisme et la sagesse africaine. Pour Moussé Fall, président de l'alliance des religieux et coutumiers pour la santé : «nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'informations erronées sur le vaccin.

Certaines personnes qui s'aventurent à donner leur avis, ne sont pas assez outillées pour donner des réponses correctes par rapport aux vaccins. Il s'y ajoute, qu'en plus de cela, nous avons constaté qu'au Sénégal nous vivons dans une forte religiosité et les populations sont ancrées dans leur conviction religieuse, il y a aussi les aspects sociaux culturels qui font que nous devons nous impliquer dans cette lutte contre le coronavirus dans le pays».

Et de poursuivre : «l'alliance que nous sommes, doit porter le flambeau, relayer l'information qui colle avec les aspirations du ministère de la santé et apporter des éléments de réponses aux détracteurs ou ceux qui appellent au boycott. On peut conserver sa foi et utiliser son vaccin. Les deux actes ne sont pas contradictoires».

Dans un contexte de pandémie de la covid, arrivé à un stade où les populations du monde entier sont dans l'obligation de respecter les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires, avec surtout l'arrivée des vaccins qui selon les experts réduisent de manière significative les cas graves, l'alliance des religieux a fait savoir : « il faut nécessairement un engagement accru des leaders religieux que nous sommes en vue d'une communication pour une invite à ce que les populations se fassent vacciner, de lutter de manière efficace contre la propagation et la contamination du coronavirus».

Et de rappeler : «Nous avons une responsabilité sociale résultant de leur position au sein de la communauté. Nous sommes par conséquent, des vecteurs efficaces pour le plaidoyer et la sensibilisation». Une chose qu'a comprise le docteur Ibou Guissé du service national de l'éducation et l'information en santé (Sneips). «Les religieux peuvent toucher des centaines de personnes en une seule fois. Il est donc important de les donner les bonnes informations. Avec la propagation du coronavirus deux constances sont à relever pour lutter contre la pandémie. Il s'agit des gestes barrières et de la vaccination», a-t-il fait savoir.