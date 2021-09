Afrique: Les PNA doivent "renforcer leur cohésion" au sein de leur mouvement

Belgrade — Les Pays Non-Alignés (PNA) doivent "renforcer la coopération et la cohésion" au sein de leur mouvement pour faire face aux défis et menaces auxquels le monde actuel est confronté, a déclaré jeudi l'ambassadeur d'Algérie à Belgrade, Abdelhamid Chebchoub.

"Les Pays Non-Alignés doivent renforcer la coopération et la cohésion au sein de leur mouvement et surtout, ils doivent s'inspirer des idéaux et des principes énoncés au Sommet de Belgrade réaffirmés lors des sommets successifs comme fondement d'une approche commune et solidaire pour faire face aux nouveaux défis mondiaux", a déclaré M. Chebchoub dans son allocution au cours d'une conférence en ligne organisée à l'occasion de la Célébration du 60ème anniversaire du 1e sommet des Pays Non Alignés (Belgrade 1961).

Le diplomate a rappelé, dans ce contexte que "c'est au Sommet de Belgrade de 1961 que l'Algérie, en lutte pour sa libération et représenté par un gouvernement provisoire à cette conférence avait trouvé un grand soutien à son combat".

Et le MNA a " été une force morale qui a réussi à briser l'équilibre de la terreur imposée par une rivalité absurde entre les grandes puissances et mettant en danger la paix et la sécurité dans le monde", a-t-il soutenu.

"Cette force morale issue d'une union entre les peuples du Tiers monde a été portée par des dirigeants courageux et visionnaires, convaincus de la nécessité pour l'humanité de construire un monde ou les relations entre les Nations doivent se fonder sur des principes, ceux-là mêmes énoncés dans la Déclaration du Sommet de Belgrade en 1961", a ajoute M. Chebchoub.

Cependant, a-t-il regretté, "les principes fondateurs du mouvement sont dénaturés, sous prétexte de réalisme politique et d'impératifs imposés par une nouvelle réalité internationale".

La raison du reflux du rôle du Mouvement résulte, en grande partie, du fait que ses principes et objectifs sont aujourd'hui l'objet de manipulation et d'amalgames visant à affaiblir sa force et sa cohésion et imposer une vision unilatérale du monde, loin de l'esprit du Sommet de Belgrade", a-t-il dit.

Le principe de respect de l'intégrité territoriale est souvent dénaturé

De plus, a-t-il déploré, le principe de respect de l'intégrité territoriale est souvent dénaturé et avancé par certains pour justifier l'annexion illégal de territoires.

Et le droit des peuples sous domination coloniale à l'autodétermination est également ignoré, laissant encore des populations sous le joug d'un système pourtant condamné par l'histoire, en violation du droit international qui leur reconnait pourtant, l'exercice de ce droit.

Sur le plan économique, M. Chebchoub a relevé qu'"un ordre injuste continue de gérer les relations économiques entre les Nations".

"Les puissances de l'argent et les détenteurs des nouvelles technologies ont imposé une nouvelle forme de domination aux nations les plus faibles, accentuant leur dépendance et pénalisant leurs efforts de développement", a-t-il constaté.

Pourtant, a-t-il rappelé, le MNA avait depuis longtemps mis en garde contre cette dérive en proposant un Nouvel Ordre Economique International, que l'Algérie, en sa qualité de président des Pays Non-Alignés, après le 4ème sommet tenu à Alger, a eu l'honneur de présenter à l'Assemblée générale extraordinaire des Nations unies".

Organisée par l'Institut de Politique et d'Economie Internationales de Serbie, la conférence virtuelle a vu la participation, entre autres, de M. Branislav Dordevic, directeur de l'Institut, et de M. Nemanja Starovic, secrétaire d'Etat au ministère serbe des Affaires étrangères.