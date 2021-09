Afrique: Elim mondial 2022 - Namibie vs Congo, voici les compositions

Le Congo affronte la Namibie tout de suite à 16h GMT pour le compte de la première journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Les deux sélections ont dévoilé leur composition.

Voici la composition des Diables Rouges du Congo :

Congo 🇨🇬 lineup:

Christoffer Mafoumbi (GK)

Varel Joviale Rozan

Scott Bitsindou

Ravy Tsouka Dozi

Bradley Mazikou

Gael Makouta

Antoine Makoumbou

Nolan Mbemba

Yann Mabella

Mavis Tchibota

Silvere Ganvoula M'Boussy #FIFAWCQ2022 #NAMCGO

- NUHU ®️ (@NuhuAdams_) September 2, 2021

Composition de la Namibie :

Here is the starting eleven for the @TafelLagerBeer Brave Warriors face Congo in the #WCQ.#WorldCup pic.twitter.com/u9rEqKBs0c

- NFA (@Official_NFA) September 2, 2021