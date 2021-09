Togo: Des Togolais pris en otage dans un camp de fortune mobile dans trois villes

Cette prise d'otage qui ne dit pas son nom date déjà de deux mois et affole les familles des personnes concernées.

D'après nos confrères de Globalactu, organe membre du groupe de presse Global Atlantic Telegramme, dont Telegramme228 est également membre, « sollicités pour des emplois au Burkina Faso voisin, des Togolais seraient pris en otage dans un camp de fortune mobile. Leurs ravisseurs, selon les informations, seraient des individus mal intentionnés et cherchant des gains faciles. La situation avait été dénoncée en juillet dernier par une organisation togolaise des droits de l'homme. 2 mois plus tard, toujours rien en faveur de ces citoyens togolais. Le Mouvement Martin Luther King (MMLK), dans un nouveau communiqué sur la situation, réaffirme qu'il ne s'agit pas d'un Fake news mais d'une situation vraie ».

D'après le responsable du MMLK, « Nous avons relancé compte tenu de la situation. Les Togolais sont toujours en détention et leurs se plaignent ». Et, poursuit-il, qu'actuellement, il y a une Togolaise dont le fils et la nièce sont détenus dans ce camp mobile qui est tantôt à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Tenkokorogo.

Aussi, écrit-il, « cette dame inconsolable, a remis une vidéo dans laquelle des jeunes Togolais apparaissent déprimés fatigués et ahuris qui n'ont ultime espoir que le secours du gouvernement Togolais ». On situe à la source de ce qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de méchanceté contre des citoyens togolais, seraient des Togolais qui promettent de l'emploi à leurs frères et sœurs. Mieux renseigné sur la procédure, Edoh Komi indique qu' « une fois sur place, ils se rendus compte qu'ils sont victimes de traite de personnes et de l'exploitation et que l'emploi qui leur est promis n'est que du vent et de l'illusion ».

Il en appelle dès lors le gouvernement togolais à rompre la chaîne et à démasquer ce réseau d'illusionnistes et de véreux recruteurs.