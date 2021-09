Afrique: CDM 2022 - La RDC bute d'entrer sur la Tanzanie à Lubumbashi

La première sortie des Léopards pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 s'est soldé par un résultat d'égalité à domicile (Lubumbashi) face aux Taifa Stars de la Tanzanie.

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont été accrochés, le 2 septembre, au stade TP Mazembe de Lubumbashi, par les Taifa Stars de la Tanzanie, en première journée des éliminatoires de la Coupe du monde (CDM) de football Qatar 2022. Un but partout a été le score de cette rencontre. Pour son premier match officiel avec la RDC, le sélectionneur argentin Hector Cuper a titularisé Joël Kiassumbua dans les perches et devant lui en défense, Mukoko Amale à droite, Glody Ngonda à gauche, Marcel Tisserand et Christian Luyindama dans l'axe. Le milieu de terrain s'est composé de Chancel Mbemba, Samuel Moutoussamy, Chadrac Akolo et Yannick Bolasie. Dieumerci Mbokani et Cédric Bakambu ont constitué le duo d'attaque des Léopards disposés en 4-4-2.

Après une nette domination dans les deux premiers quarts d'heure de la partie, les efforts des Congolais ont été récompensés par l'ouverture du score de Dieumerci Mbokani. Le vétéran de 35 ans a idéalement marqué son retour en sélection après cinq ans d'absence par ce but inscrit à la suite d'un caviar de Cédric Bakambu. Mais les Tanzaniens ne se sont sortis de leur base pour aller chercher l'égalisation. Et c'est arrivé à la 36e minute par une somptueuse frappe de Happygod Simon Msuva. L'attaquant du Wydad Athletic Club de Casablanca s'est retrouvé seul, non gêné par un milieu congolais à quelques vingt mètres du but. Il a eu le temps d'armer sa frappe, imparable dans la lucarne de Joël Kiassumbua.

En deuxième période, les Congolais ont tenté de trouver à nouveau la famille dans la défense tanzanienne devenue au fil de la partie hermétique. Les entrées en jeu de Britt Assombalonga (48e minute à la place de Bolasie), Fabrice Ngoma (68e minute à la place de Chadrac Akolo), Ben Malango (74e minute à la place de Dieumerci Mbokani) et Joël Ngandu Kayamba (83e à la place de Samuel Moutoussamy) ont redonné un peu de tonus au jeu des Congolais pour faire le siège du camp tanzanien.

Mais les Taifa Stars, composés en grande partie des joueurs évoluant en Tanzanie (Young Africans et Azam) et coachés par le technicien suédois Kim Poulsen, ont tenu bon, et repartent de Lubumbashi avec le point du match nul. Notons que la Tanzanie a évolué sans son leader, l'attaquant Mbwana Ali Samatta, coéquipier de Marcel Tisserand à Fenerbahçe en Turquie. Les Congolais affrontent les Ecureuils du Bénin le 6 septembre à Cotonou en deuxième journée des éliminatoires.