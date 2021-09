Afrique: Eliminatoires Mondial 2022 / Niger - Burkina Faso (Mi-temps) - Nette domination des nigériens

C'est la mi-temps du côté du stade de Marrakech entre le Niger et le Burkina Faso. Et ce sont les nigériens qui sont les plus entreprenants.

C'est une première équilibrée à laquelle nous avons assisté entre nigériens et burkinabè. Les nigériens, bons techniquement ont posé des soucis au côté gauche de la défense du Burkina Faso.

Notamment avec le nigérien Zakari Adebayor, très en vue dans ce match et quatre tirs cadrés. La défense burkinabè peut dire merci à son capitaine Issouf Dayo pour ses belles interventions. Le Burkina s'est quand même crée une occasion à la 39', mais le gardien du Niger a pu dévier en corner. On sent encore que les Etalons se cherchent.

Rendez-vous en deuxième mi-temps !