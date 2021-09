Ile Maurice: Stockage d'eau -Lles réservoirs affichent bonne mine

Il faut remercier le ciel. La pluie abondante de l'hiver a rempli pratiquement tous les réservoirs à 100 %.

D'après les données de mardi, le plus grand réservoir de l'île, Mare-aux-Vacoas, qui a une capacité de remplis- sage de 25,89 millions mètres (Mm3 ), est plein à ras bord. Alors que l'année dernière, il affichait un taux de remplissage de 87,9 % à la même époque. Cette situation est due aux pluies d'hiver qui étaient exceptionnelles. D'après les observations de la station météorologie de Vacoas, publiées dans son rapport mensuel, la pluviométrie a été supérieure à la moyenne en juillet avec 204 mm d'eau sur toute l'île, soit 144 % au-dessus du taux habituel.

La Central Water Authority (CWA) ainsi que le ministère des Services publics se réjouissent de la situation. «Lors de la même période l'année dernière, il y avait des signes inquiétants à l'approche de la période sèche. Pour le moment, nous sommes satisfaits du niveau d'eau dans les réservoirs et nous n'envisageons pas un régime de coupures sévères pour l'instant», précise une source. Le gouvernement avait émis les Central Water Authority (Dry Season) (N° 2) Regulations 2020 l'année dernière pour sanctionner ceux qui gaspillaient l'eau. Le lavage de voitures et l'arrosage du jardin, notamment, étaient strictement interdits. Si le ciel demeure toujours généreux, il n'y aura pas de restriction similaire.

La station météorologie de Vacoas a fait des prévisions pour le mois de septembre et d'octobre. Le taux de pluviométrie pour ces deux mois, prévoit-elle, sera selon la moyenne, avec 90 mm et 70 mm respectivement pour septembre et octobre. Interprétant ces chiffres, un météorologue affirme que ce sera une bonne chose si la pluviométrie d'octobre tourne autour de 70 mm. «C'est le mois le plus sec de l'année. Si nous obtenons une moyenne de 70 mm, ce sera encourageant car les mois d'octobre et de novembre sont les plus secs», explique-t-il.

Bien que les réservoirs affichent bonne mine, la CWA, apprend-on, a pris des mesures pour l'été, au cas où Dame nature fasse ses caprices. D'ici la fin d'octobre, elle prendra possession des 11 stations mobiles de filtrage au coût de Rs 65 millions qui pourront traiter chacune entre 2 000 et 2 500 mètres cubes d'eau, fournissant à la population un total de 25 500 mètres cubes supplémentaires. Une quarantaine de ces stations sont déjà en service. De plus, la CWA a fait l'acquisition de dix camions-citernes à Rs 36 millions pour soutenir la flotte de 25 véhicules. Ils seront placés dans différentes régions, prêts à intervenir, précise notre source.

De plus, elle maintient que les régions du Morne, de Baie-du-Cap, de Petit-Sable et de Grand-Sable seront moins affectées par des coupures lors du prochain été. Outre des nouvelles réserves à faible capacité, ces régions sont désormais alimentées par des stations mobiles de filtrage.