Ethiopie: Ethiopian Airlines annonce le retour du Boeing 737 MAX en 2022

Le PDG de la compagnie Ethiopian Airlines a annoncé jeudi 2 septembre que le Boeing 737 Max allait faire son retour en Ethiopie en 2022. Le modèle 737 Max avait fait plus de 150 victimes lors d'un crash début 2019 aux abords d'Addis Abeba. Mais plus de deux ans plus tard, la compagnie éthiopienne a décidé de remettre l'appareil en service. Ethiopian Airlines en a profité pour signer un accord plus global avec l'avionneur américain.

C'est début 2022 qu'Ethiopian Airlines devrait remettre en service le Boeing 737 MAX. L'appareil avait été retiré du marché mondial pendant plus d'un an et demi à cause de ses dysfonctionnements électriques.

La compagnie éthiopienne avait annoncé à l'époque qu'elle serait la dernière à remettre l'avion en service.

L'Éthiopie aura donc pris son temps. De nombreux régulateurs asiatiques, américains et européens ont déjà autorisé le 737 à reprendre les vols commerciaux. Une démarche suivie par Addis Abeba, qui reconnait que l'appareil est aujourd'hui fiable.

Mais ce n'est pas tout, Ethiopian Airlines et Boeing ont signé un mémorandum, dont les détails n'ont pas filtré. Le PDG de la compagnie révèle cependant que l'accent sera mis sur le développement industriel, avec la fabrication de composants aéronautiques en Ethiopie à destination d'Airbus et de Boeing. Autre projet, la création d'un nouvel aéroport, au sud de la capitale éthiopienne pour un montant de 5 milliards de dollars.