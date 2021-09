Algérie: Transport urbain à Alger - Elaborer un plan d'action pour désengorger la capitale

Alger — Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a donné des instructions faisant état de l'élaboration d'un plan d'action et des propositions à court, moyen et long termes pour désengorger la capitale à travers des mécanismes efficaces et étudiés, a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué.

Dans le cadre des séries de rencontres avec les différents acteurs du secteur, M. Bekkai a présidé, mercredi, une réunion avec la directrice générale de l'Autorité organisatrice du transport urbain d'Alger (AOTU) avec nombre de ses cadres et en présence de ceux du ministère.

Un exposé détaillé sur les missions et le champ d'activité de l'AOTU et les textes juridiques et organisationnels divers de son fonctionnement a été présenté par la directrice générale, ainsi que les potentialités dont dispose cette structure "importante" qui contribue à la régulation et à la coordination de l'activité multimodale des entreprises de transport public des voyageurs, lit-on dans le communiqué.

La directrice générale a demandé "l'activation totale" du rôle de cette Autorité tel que stipulé dans le décret exécutif de sa création, lui conférant la mission d'organiser et de développer le transport public des voyageurs à l'intérieur du périmètre du transport urbain de la wilaya d'Alger.

Il s'agit également, selon le ministre, d'enrichir ce plan par des études afin d'assurer l'interconnexion, l'interopérabilité et la complémentarité entre les réseaux divers des moyens de transport urbain.

Le premier responsable du secteur a ordonné aux responsables de l'AOTU d'Alger d'établir un plan d'action et des propositions à court, moyen et long termes pour désengorger le trafic routier de la capitale à travers des mécanismes efficaces et étudiés et atteindre les objectifs tracés contenus dans les orientations du président de la République et le Plan d'action du Gouvernement.