Algérie: "El-Mouggar 2021" - Signature de conventions de développement des échanges économiques

Tindouf — Des conventions-cadres pour renforcer les opportunités de coopération, de partenariat et de développement des échanges commerciaux et économiques ont été signées entre des opérateurs économiques nationaux et étrangers en marge de la 10ème édition de l'exposition économique internationale "El-Mouggar 2021", clôturée jeudi à Tindouf.

La dernière journée de la manifestation internationale a donné lieu à la conclusion d'une convention-cadre entre la Société algérienne des foires et expositions "Safex" et la société Mauritanienne des services généraux, portant sur le développement des opportunités d'exportation des divers produits algériens vers la Mauritanie.

Quant à la seconde convention, elle a été conclue par Naftal avec la Société nationale de travaux publics (SNTP) pour la réalisation de stations-services entre les villes de Tindouf (Algérie) et Zouirat (Mauritanie) en vue d'assurer l'approvisionnement des transporteurs en divers produits pétroliers.

Des parties signataires des conventions, algériennes et africaines, ont fait part de leurs "optimistes" quant aux opportunités de développement économique des régions frontalières offertes par ces conventions, notamment en matière d'échanges commerciaux.

"Cet événement économique international a permis d'examiner les opportunités d'exportation du produit national vers les marchés africains", a soutenu M. Abiri.

La 10ème édition de l'exposition économique et commerciale internationale "El-Mouggar-2021" (31 août-2 septembre) a regroupé plus d'une centaine d'opérateurs économiques nationaux et des pays africains, dont la Mauritanie, Niger, et le Mali, ainsi que des commerçants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).