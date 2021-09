Madagascar: Médias - Danny Be nous quitte

Félix Daniel Rakotoseheno alias Danny Be est décédé hier à l'âge de 86 ans. Icône du photo journalisme, Danny Be avait travaillé pour le compte du journal Le Courrier de Madagascar puis de Madagascar Matin. Parti à la retraite, Danny Be restait toujours actif et prodiguait des conseils aux jeunes.

Il était très proche des journalistes qui fréquentaient le Cite à Ambatonakanga dans les années 90. On peut passer des heures à refaire le monde avec Danny Be sans se lasser, sans voir le temps passer. Ses anecdotes sont intarissables.

Danny Be avait été déjà enquêté dans les bureaux de la Dgid, la police politique de la seconde république, à l'époque de la censure. Teigneux, Danny Be n'est pas du genre à se laisser intimider facilement. La presse perd ainsi un de ses plus précieux éléments. Danny Be a immortalisé toutes les péripéties de l'histoire de toutes les républiques avec ses collègues de l'époque Antoine Ramanantsoa et Arhys Rakotondrazaka.