Madagascar: Société des Amis du vieux Antananarivo

Cette année-là, 1952, «la plus grande ville française de l'hémisphère austral» (p.11) atteignait deux cent mille âmes. Soixante dix ans plus tard, Antananarivo compterait dix fois plus d'habitants.

Le plan de l'ouvrage («Tananarive: essai sur ses origines, son développement, son état actuel», par Jean Devic) semble passer en revue des dignités qu'on croyait majestueuses jusqu'à la congestion boulimique: capitale politique et administrative, centre agricole, centre commercial, centre industriel. On imagine l'Administrateur-Maire Fernand Vignau, commanditaire de la monographie, se gargariser de l'importance capitale de sa Ville.

Robert Bargues, alors Haut-Commissaire à Madagascar, résume pour nous autochtones ce que seul un regard étranger peut déceler: «Tananarive offre d'innombrables beautés: c'est surtout que ses beautés ne sont à nulle autre pareilles. La plupart des agglomérations de nos Territoires d'Outre-mer ne sont qu'une suite d'immeubles trop neufs et de terrains vagues. Tananarive, elle, est une vraie «Ville»; elle a un coeur et elle a une âme».

La suite rejoint, sans le savoir encore, une fatuité qui perdra Antananarivo: «Elle est elle-même le coeur du pays et son cerveau. Dans ses murs siègent les grands services publics et les conseils d'administration. À elle aboutissent les voies ferrées et les routes principales. D'elle partent les faisceaux nerveux qui vont, jusque dans les plus lointains districts»...

C'est à ces mots que songe le matin, à cette heure qu'on appelle «de pointe», le Tananarivien intra muros que je suis, à remonter en sens inverse les flux interminables d'automobiles qui se bousculent pour entrer dans la «Ville», depuis le Nord par Analamahitsy, depuis l'Est par Mahazo, depuis le Sud par Ankadimbahoaka, depuis l'Ouest par Ankazomanga. Et plutôt que de m'extasier, je m'affole : comment Antananarivo peut digérer tout ce monde que les nouvelles rocades lui amènent désormais trop vite, même pas découragé par le purgatoire quotidien des embouteillages à ses portes!

En 1948, des gens, avec lesquelles j'aurais sans aucun doute pu m'associer, créent la «Société des Amis du vieux Tananarive», sous l'égide de l'Académie malgache. Déjà, il était question de sauvegarder les sites, les monuments et les souvenirs de la vieille ville. Parce que la nouvelle ville dite de l'urbanisme, affalée dans la plaine inondable après une glissade hasardeuse depuis les collines traditionnelles, ressemble à ce qu'elle est sur les nombreuses photos dont l'ouvrage illustre la «modernité»: ce sont ces «immeubles trop neufs et des terrains vagues» à Anosy-Ampefiloha.

Déjà, on constatait une liaison sans discontinuité avec d'autres agglomérations comme Ambohimanarina et Anosipatrana et il était question de «la création d'agglomérations, européennes ou malgaches, sur les collines demeurées libres dans un rayon de cinq à dix kilomètres du centre» (p.57). La vieille Ville d'Antananarivo assiégée, les rizières du Betsimitatatra remblayées, les collines de ce qui est déjà l'Imerina convoitées et bientôt contaminées des mêmes maux, au nom d'un mot: «Capitale».

Antananarivo et le désert malgache. Mais, en 1952, la centralisation était encore un titre de gloire: «Le système (de l'organisation bancaire) est entièrement dirigé à Tananarive; la centralisation bancaire, conséquence de la centralisation administrative, est aussi cause et conséquence de la centralisation commerciale» (p.197). Et si la première école primaire avait ouvert à Fidirana, le 3 décembre 1820, une unique école de Droit et une seule école des Sciences fonctionnaient à Antananarivo en 1952, noyau d'un futur Institut des Hautes Études, en attendant l'unique Université de Madagascar et des îles de l'Océan Indien. Que de monde, trop de monde !

La catastrophe de l'urbanisation aberrante dans le Betsimitatatra, davantage que la tragédie du Rova, résume la destruction en cours d'Antananarivo: «La plaine (du Betsimitatatra) proprement dite groupe environ 10.000 hectares sur les 28.000 que comprend tout le bassin fluvial (... ) Ces dix mille hectares, qui sont dans un rayon de dix kilomètres de la proche banlieue de Tananarive, ont non seulement une influence directe sur le ravitaillement de la Ville, mais commandent l'activité d'un certain nombre d'habitants qui en sont propriétaires (... ) La commune elle-même compte environ 2.500 hectares de rizières (... ) Environ cinq mille propriétaires malgaches se partagent dix mille parcelles de rizières d'une superficie moyenne de 23 ares (... ) L'extension de la Ville ne semble pas menacer la rizière, peu propice aux constructions et dans laquelle cent cinquante ans d'efforts ont enfoui trop de capitaux, de travail et d'argent pour qu'il soit sage d'envisager sa disparition: l'agriculture conservera une solide position dans la vie de Tananarive» (p.193-194). Cette prophétie fut une thèse soutenue à Strasbourg par Henri Fournier. On sait ce qu'il en advint.

On accuse Antananarivo de phagocyter Madagascar, mais c'est plutôt Antananarivo qui se fait submerger par trop de monde qui lui fait perdre son âme.