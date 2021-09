Afrique: Zone Ocde - L'inflation annuelle augmente à 4.2% en juillet 2021

L'inflation annuelle dans la zone Ocde a augmenté à 4.2% en juillet 2021, comparé à 4.0% en juin.

Selon un communiqué de presse, l'inflation dans la zone euro (à 2.2% en juillet) est restée nettement inférieure à celle de l'ensemble de la zone OCDE, et surtout à celle des États-Unis (à 5.4%). Les prix de l'énergie dans la zone Ocde ont augmenté à un rythme plus rapide en juillet qu'en juin. Leur inflation a atteint 17.4% en juillet, contre 16.9% en juin. L'inflation des prix des produits alimentaires a également augmenté fortement à 3.1%, contre 1.9% en juin. Hors alimentation et énergie, l'inflation annuelle de l'Ocde a été stable à 3.1% en juillet. En juillet 2021, l'inflation annuelle a augmenté fortement en Allemagne (3.8% après 2.3% en juin, reflétant en partie l'effet de base dû à la baisse temporaire de la Tva en Allemagne en juillet 2020), au Canada (3.7% après 3.1%) et en Italie (1.9% contre 1.3%).

En revanche, l'inflation annuelle a été stable à 5.4% aux États-Unis après six mois consécutifs de hausse tandis qu'elle a ralenti au Royaume-Uni (2.1% contre 2.4%) et en France (1.2% contre 1.5%). Le nouvel IPC japonais en base 2020 montre une poursuite de la déflation générale des prix au Japon (moins 0.3%) mais à un rythme plus lent qu'en juin (moins 0.5%). Dans la zone euro, l'inflation annuelle (mesurée par l'IPCH ) a augmenté à 2.2% en juillet 2021, comparé à 1.9% en juin. Cependant, hors alimentation et énergie, l'inflation annuelle dans la zone euro a baissé à 0.7%, comparé à 0.9% en juin. L'estimation rapide d'Eurostat pour août 2021 indique une forte hausse de l'inflation annuelle ainsi que de

l'inflation hors alimentation et énergie à 3.0% et 1.6% respectivement. L'inflation annuelle dans l'ensemble de la zone du G20 a augmenté à 4.6% en juillet 2021, comparé à 4.3% en juin.

Parmi les économies du G20 non membres de l'OCDE, l'inflation annuelle a augmenté en Argentine (à 51.8%, après 50.2%), au Brésil (à 9.0%, après 8.3%) et en Indonésie (à 1.5%, après 1.3%). L'inflation annuelle a été stable à 6.5% dans la Fédération de Russie, tandis qu'elle a baissé

fortement en Arabie Saoudite (à 0.4%, après 6.2%, reflétant en partie l'effet de base dû à la hausse temporaire de la Tva en juillet 2020), et modérément en Inde (à 5.3%, après 5.6%), en Afrique du Sud (à 4.7%, après 5.1%) et en Chine (à 1.0%, après 1.1%).