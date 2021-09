Madagascar: Hakanto Contemporary - Beyond All You Are Mine laisse la place à Ny Fitiavanay

Plusieurs semaines maintenant que l'exposition collective Beyond All You Are Mine est accessible au public à Hakanto Contemporary Ankadimbahoaka.

Toutefois, il est temps pour les œuvres de Rina Ralay-Ranaivo, Temandrota et MentalKlinik de se retirer pour laisser la place à une nouvelle exposition de groupe appelée Ny Fitiavanay ou Our Love en anglais et Notre Amour en français. Cette nouvelle exposition sera ouverte officiellement le 09 octobre 2021. Les artistes ayant contribué à Ny Fitiavanay sont très nombreux. Voici quelques noms d'artistes qui y ont participé : Alizé, Malala Andrialavidrazana, Jean Andrianaivo Ravelona, Joan Paoly, Philippe Gaubert, Mat Li, MiMaDa, Môta Soa, Ndao Hanavao, Zahra Rabeharisoa, Fenosoa Rahajamalala, Rijasolo, Serge Henri Rodin, Samoela, et bien d'autres encore.

Tous ces artistes ont travaillé sur le thème de l'amour, faisant référence à l'hymne national malgache. Ainsi, il sera question de nationalisme, de politique, de dépendance, d'indépendance et d'interdépendance dans les nombreuses œuvres qui seront présentées au public au mois d'octobre. Comme pour Beyond All You Are Mine, cette exposition est également sous la direction de l'artiste Joël Andrianomearisoa, qui n'est autre que le directeur artistique de Hakanto Contemporary.